新华社布拉格11月28日电（记者邓耀敏）为庆祝中国和捷克建交75周年，第五届“中医之夜·共享健康”中捷中医交流活动28日在捷克首都布拉格举行，近百名中医爱好者参加活动。

中国驻捷克大使冯飚在活动上致辞说，中国政府高度重视推动中医药走向世界，惠及更多人健康，促进不同文明之间的交流互鉴。中国驻捷克大使馆努力推动中医在捷克的发展，近几年每年推荐1到2名捷克青年去中国进行短期中医培训，真诚希望中医能帮助到更多捷克民众。

捷克第一中医学校创始人卢德米拉·本多娃说，该学校创办34年来已培养约一万名中医学生。本多娃说：“健康是每个人追求的目标，今天的活动很有意义，让我们通过不同形式分享健康信息。”

活动现场，数名捷克人分享了自己学习中医、使用中医治疗疾病以及投身中医事业的心得与体会。学习中医20年并在捷克开办诊所的尤迪塔·哈尔沃娃说：“我非常高兴能够成为一名中医从业者。我多次前往中国学习。对我而言，能用中医帮助他人是一种荣耀，学习中医已成为我毕生的追求。”

中捷中医发展中心主任关鑫介绍了自己八年多来在捷克行医的经历，认为中医在捷克乃至欧洲的发展潜力巨大。他说，此次活动的目的是让大家近距离感受中医的理念，进一步传播中国文化的独特魅力。

本次活动由中捷中医发展中心主办，中国驻捷克大使馆、捷中友好合作协会及捷克第一中医学校协办。

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