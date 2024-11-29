新华社北京11月29日电 一本首版《哈利·波特》小说近日在英国以3.6万英镑（约合33.1万元人民币）拍卖。卖家上世纪90年代以10英镑左右购入此书，没想到将近30年后书“身价倍增”。

2021年9月20日，在北京环球影城主题公园，游客在哈利·波特的魔法世界主题景区游览。新华社记者任超摄

英国广播公司报道，在斯塔福德郡利奇菲尔德27日一场珍贵图书拍卖会上，这本首版《哈利·波特》小说成功拍卖。加上各类费用，买家总共需支付4.5万英镑（41.4万元人民币）。

拍卖行介绍，这本书是1997年英国出版的500本精装《哈利·波特与魔法石》之一。这批首版书大部分收藏于公共图书馆，只有少量几本近年在拍卖会上亮相。

2016年4月23日，在英国苏格兰首府爱丁堡的一家书店，一处展位推介当年夏天在伦敦上演的舞台剧《哈利·波特与受诅咒的孩子》。新华社记者郭春菊摄

1997年，母亲克里斯蒂娜·麦卡洛克为儿子亚当·麦卡洛克购得此书，当时花了大约10英镑。儿子很喜欢这本小说，后来这本书一直存放在他家楼梯下的橱柜里。直到2020年，这家人才意识到这本书已经相当值钱。

亚当说，现在“是时候把书传递给其他爱书人”，把这份快乐传递下去。

近年来，首版《哈利·波特》小说在英美等国多次以高价拍卖。2021年12月9日，一本《哈利·波特与魔法石》在美国以47.1万美元（约合341万元人民币）的拍价成交。（杨舒怡）

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