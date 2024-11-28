新华社安曼11月27日电（记者何奕萍）第六届阿拉伯水事会议27日在约旦死海地区开幕，会议以“实现水资源可持续发展治理”为主题，旨在推动阿拉伯国家共同应对水资源相关挑战。

约旦水利和灌溉大臣拉伊德·阿布·萨乌德在会议开幕式上说，受全球变暖、水资源枯竭、地区冲突及其带来的难民潮等影响，阿拉伯国家缺水问题日益严重。他呼吁阿拉伯国家共同努力寻找解决方案，提高民众节约用水意识，发挥科研机构作用，实现粮食、水和环境安全的一体化，并制定确保阿拉伯国家水安全的联合战略。

他介绍说，约旦在改善水管理、减少水浪费、扩大利用处理水方面取得了切实成就，并正在加快完成红海海水淡化战略项目，提高灌溉用水效率，并加强各层级的节水意识。

阿拉伯国家联盟负责经济事务的助理秘书长阿里·本·易卜拉欣·马利基在致辞中强调加强阿拉伯各国合作的重要性，呼吁确保水资源的可持续性，发挥阿拉伯国家水利部长在联席会议和启动跨部门解决方案中的积极作用。

此次会议为期两天，多个阿拉伯国家水利部长或代表、相关国际组织及水领域专家参会。会议议程包括全体大会、分会场报告、讨论及展览等。

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