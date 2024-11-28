人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

第六届阿拉伯水事会议呼吁实现水资源可持续发展

2024年11月28日16:44 | 来源：新华网
小字号

新华社安曼11月27日电（记者何奕萍）第六届阿拉伯水事会议27日在约旦死海地区开幕，会议以“实现水资源可持续发展治理”为主题，旨在推动阿拉伯国家共同应对水资源相关挑战。

约旦水利和灌溉大臣拉伊德·阿布·萨乌德在会议开幕式上说，受全球变暖、水资源枯竭、地区冲突及其带来的难民潮等影响，阿拉伯国家缺水问题日益严重。他呼吁阿拉伯国家共同努力寻找解决方案，提高民众节约用水意识，发挥科研机构作用，实现粮食、水和环境安全的一体化，并制定确保阿拉伯国家水安全的联合战略。

他介绍说，约旦在改善水管理、减少水浪费、扩大利用处理水方面取得了切实成就，并正在加快完成红海海水淡化战略项目，提高灌溉用水效率，并加强各层级的节水意识。

阿拉伯国家联盟负责经济事务的助理秘书长阿里·本·易卜拉欣·马利基在致辞中强调加强阿拉伯各国合作的重要性，呼吁确保水资源的可持续性，发挥阿拉伯国家水利部长在联席会议和启动跨部门解决方案中的积极作用。

此次会议为期两天，多个阿拉伯国家水利部长或代表、相关国际组织及水领域专家参会。会议议程包括全体大会、分会场报告、讨论及展览等。

(责编：苏缨翔、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部