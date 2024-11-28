新华社内罗毕11月28日电 题：与非洲同行，中国助力非洲“走廊化”发展

新华社记者许嘉桐 司源

非洲，这片古老而又充满活力的大陆，正在经历深刻的经济变革。不少非洲国家积极推动的“走廊化”发展战略，正通过共建“一带一路”倡议和中非合作论坛等机制，进一步促进非洲经济互联互通进程。

从尼日利亚的莱基深水港到肯尼亚的交通枢纽，非洲不断完善的“走廊化”建设，都能看到中国企业的参与和贡献。这些项目不仅促进了非洲内部连接，更成为推动非洲经济一体化和可持续发展的重要引擎。

促进非洲一体化

“走廊化”发展，是不少非洲国家正在推动的综合性发展思路，可具象为交通走廊、贸易走廊、资源走廊、物流走廊等形式，这些概念被非洲专家学者统称为“发展走廊”，旨在促进国家和地区的繁荣和可持续发展。

莱基深水港就是非洲“走廊化”建设的一个典范。作为尼日利亚最大的港口和西非最先进的港口之一，莱基深水港由中国、法国和尼日利亚三方合作建设。该港目前年货物吞吐能力达到120万个标准集装箱，其成功运营大大提升尼日利亚的海运物流能力，更带动周边地区的工业化和经济发展。

中企承建的刚果（布）国家一号公路是另一个重要实例。公路全长536公里，由中国建筑集团有限公司修建，是中刚两国之间最大合作项目。公路连接该国前三大城市及沿线乡村与城镇，覆盖全国65%以上的人口，创造了大量就业，促进了经济发展，被当地人誉为“梦想之路”。

莱基港和刚果（布）国家一号公路只是非洲“走廊化”发展建设的缩影。从非洲南部上世纪90年代启动的马普托走廊，到如今遍布非洲大陆的各类发展走廊网络，非洲国家正以更加开放的姿态，寻求共同发展。

联合国非洲经济委员会专家指出，发展走廊旨在促进联系、发展产业集群、推动工业和生产性活动，并通过贸易创造附加值，远离过去“开采-运输-出口”的简单模式。这一理念正在非洲大陆得到广泛推广和实践。

持续转型升级

随着时间推移，非洲发展走廊的建设也在不断转型升级。从最初的基础设施走廊建设，到现在的协同式复合型发展走廊建设，转变不仅体现在物理基础设施的互联互通上，更体现在对地区产业链、价值链和城市发展策略的全面提升上。

肯尼亚作为非洲东部的交通枢纽，其发展走廊建设取得显著成效。通过建设连接周边国家的铁路、公路和航空网络，肯尼亚已成为东非地区重要的物流中心和贸易枢纽。同时，肯尼亚还积极推动城市化进程，通过发展走廊沿线的产业园区和城市中心，提升城市的综合承载能力和辐射带动作用，其发展体现了非洲“走廊化”发展建设从1.0版到2.0版的转型。

在2021年非盟峰会上，非洲国家领导人决定采取被称为发展走廊2.0版的“协同式走廊”发展方式。这种方式强调跨基础设施、跨区域、跨部门之间的协同发展，致力于通过建设非盟《2063年议程》提出的“包容性、可持续和世界级的基础设施”，真正实现可持续增长和发展目标。

这一转型升级的背后，是非洲国家对经济一体化和可持续发展的深刻认识。他们意识到，只有通过协同式发展，才能实现资源的优化配置和产业的互补共生。正如刚果（金）总统费利克斯·齐塞克迪所说：“面对共同命运和未来挑战，非洲必须选择一体化，共同进步繁荣，否则将陷入停滞衰退。”

共绘互联互通新蓝图

中非合作在非洲发展走廊建设中发挥关键作用。共建“一带一路”倡议提出以来，中国进一步加大对非洲区域联通基础设施的支持力度，从战略规划、政策支持、务实合作等多个方面，为非洲一体化进程和发展走廊建设作出了重要贡献。

在2024年中非合作论坛期间，中方宣布愿在非洲实施30个基础设施联通项目，携手推进高质量共建“一带一路”，打造陆海联动、协同发展的中非互联互通网络。中方愿为非洲大陆自由贸易区建设提供帮助，深化物流和金融合作，助力非洲跨区域发展。

肯尼亚非洲政策研究所所长彼得·卡关贾说，中非合作论坛和共建“一带一路”倡议构成中非发展架构“双引擎”。塞内加尔非政府组织国际预算伙伴关系执行主任阿马杜·马莱内·尼昂认为，“一带一路”框架下的基础设施项目将促进贸易交流，降低非洲内部贸易成本，使非洲国家长期受益。

根据《中国—非洲国家共建“一带一路”发展报告》2024版蓝皮书，截至今年8月，中国企业已在非洲各国累计参与新建和改造铁路超过1万公里、公路近10万公里，为非洲各国互联互通、一体化建设和“走廊化”发展作出重要贡献。展望未来，中非将在非洲发展走廊建设领域继续深化合作，共同推动非洲经济可持续发展和区域一体化进程。

(责编：苏缨翔、张悦)