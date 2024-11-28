新华社意大利那不勒斯11月27日电（记者 张馨文）意大利多名政界和科学界人士在第13届中意创新合作周期间表示，期待意大利和中国在科学技术创新领域加强合作，这对共同应对气候变化等全球性挑战十分重要。

第13届中意创新合作周26日在意大利那不勒斯科学城开幕。意大利大学与科研部部长贝尔尼尼在开幕致辞中表示，科技创新合作一直是两国全面战略伙伴关系发展的重要驱动力量。双方应发挥各自优势，加强对话和共享，共同应对全球挑战。

“我们不对中国设置‘黑名单’，”贝尔尼尼在开幕式后接受新华社采访时表示，意大利致力于通过分享优秀实践成果来推动与中国的科技创新合作，而不是对中国大学或企业施加限制。

那不勒斯科学城主席里卡尔多·维拉里接受新华社采访时表示，气候变化、可持续发展和数字化是两国未来可以进一步加强合作的领域。维拉里还强调了意中两国在科技合作方面的长期努力。他指出，在创新合作周期间，两国通常会达成约10项协议。

意大利国家新技术、能源和可持续经济发展局气候变化与空气质量模型部门负责人詹马里亚·圣尼诺表示，中国在应对气候变化方面发挥着至关重要的作用，“意大利和中国都有广阔的海岸线，并有广泛的海洋学研究。我们可以通过开发海洋能源等解决方案，合作推动减排。”

意大利都灵理工大学管理与生产工程系副教授亚历山德罗·西梅奥内同记者分享了自己与中国同行合作的积极体验。他表示，“可持续发展是意大利和中国之间非常富有成果的合作研究领域”。

西梅奥内认为，中意双方可加强合作研究如何通过数字化和人工智能等技术，研发更多以人为本的高科技产品，使老年群体能够更好地生活和工作。在全球许多国家都面临人口老龄化问题的背景下，这一研究方向尤为重要。

中意创新合作周自2010年首次举办以来，已在中意多个城市成功举办了12届，总计完成6200余项技术对接。

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