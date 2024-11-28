据新华社北京11月27日电 （记者邵艺博、董雪）外交部发言人毛宁27日表示，中方将继续致力于便利中外人员往来，欢迎各国朋友来华，感受中国的多彩魅力，共享中国的发展红利。

毛宁表示，2023年年底以来，中方先后对38个国家实行免签，目前累计同25个国家实现全面互免。同时，我们通过优化签证申请表、取消签证预约、扩大免采指纹范围、调减签证规费等措施，使来华签证手续更加高效便捷。

她表示，在简化来华手续的同时，中方也致力于让外国朋友在华工作生活更加方便舒适。北京、上海、广东等省市完善移动终端、银行卡、现金等系列支付服务，外国朋友网上购物、交通出行更顺畅。中国的电信网络运营商通过增设网点、提升外语服务、上线新套餐等方式，让外国朋友更便捷地接入和使用5G网络。越来越多的城市开设专窗，以“一站式”服务为外籍人员快速办理工作、居留许可。

“我们将继续致力于便利中外人员往来。欢迎各国朋友来华，感受中国的多彩魅力，共享中国的发展红利。”毛宁说。

《 人民日报 》（ 2024年11月28日 02 版）

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