新华社维也纳11月26日电 11月26日，在国际原子能机构核技术应用部长级大会期间，中国常驻维也纳代表团与中国国家原子能机构、中核集团公司在维也纳联合国总部共同举办“原子造福全球南方 共创核美家园”主题研讨会。这也是中国今年在维也纳举办的“全球发展倡议之友小组”重要活动。

中国常驻联合国维也纳办事处和其他国际组织代表李松、国际原子能机构总干事格罗西等出席会议。维也纳各国际组织代表、高级别官员、专家和媒体人士等近300人参加会议。

李松表示，中方提出全球发展倡议三年来，已有100多个国家、20多个国际组织积极支持和参与，80多个国家加入“全球发展倡议之友小组”。中国提出“原子造福全球南方”倡议，在广大发展中国家中引起积极反响。相信在中方和各国际组织共同努力下，我们能够带给全球南方国家更多、更好、更精彩的发展故事和成功故事。

格罗西表示，中方提出全球发展倡议意义重大，对引导国际社会共谋发展、增进世界人民福祉具有重要影响。原子能机构离不开中国的鼎力支持。期待中方继续积极、深度参与全球发展合作，为建设更加安全的世界、创造更加美好的生活作出更大贡献。

研讨会期间，中国同位素与辐射行业协会同原子能机构签署了在放射性同位素与辐射加工领域的合作文件。中国核动力研究院、复旦大学中山医院、中国同辐股份有限公司、中国原子能科学研究院等单位专家介绍了中国在医用同位素生产开发研究、放射性药物和核医学、辐射探测芯片、辐照加工以及辐照诱变育种等领域的科研进展和最新成果。

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