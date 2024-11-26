新华社东京11月26日电 日本正在研制的新型固体燃料火箭“埃普西隆S”26日上午在进行发动机燃烧试验时发生异常，引发火灾。

日本宇宙航空研究开发机构当地时间8时30分左右开始在南部鹿儿岛县的种子岛宇宙中心进行“埃普西隆S”火箭第二级发动机燃烧试验。日本广播协会电视台播放画面显示，试验开始后不久发生燃烧异常，现场冒出大量白色烟雾和橙色火光。该电视台援引当地警方和消防部门消息称，目前未收到火灾造成人员受伤的报告。

日本宇宙航空研究开发机构正就此次燃烧异常展开调查。

2023年7月14日，“埃普西隆S”火箭第二级发动机在秋田县能代火箭试验场进行燃烧试验时发生爆炸。调查显示，此次爆炸是火箭内部点火装置的金属部件发生部分熔融，损伤了外壳与推进剂之间的隔热材料，造成发动机外壳温度在点火后超过安全范围所致。

“埃普西隆S”是小型固体燃料火箭“埃普西隆”的改良版，为发射小型卫星而研发。“埃普西隆S”全长约27米，太阳同步轨道发射能力超过600千克，近地轨道发射能力超1.4吨。日本希望该火箭能和新一代主力运载火箭H3一起开拓国际商业卫星发射市场。

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