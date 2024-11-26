新华社巴库11月25日电（记者钟忠）第比利斯消息：格鲁吉亚新一届议会25日举行首次会议，帕普阿什维利再次当选议长，获得连任。

当天只有格鲁吉亚梦想党的88名当选议员出席会议。由于格总统祖拉比什维利拒绝与会，会议由最年长议员拉多·卡哈泽主持。帕普阿什维利由格梦想党提名，最终以88票当选新一届议会议长。

帕普阿什维利在会上发表讲话时强调，新一届议会将听取所有人的意见，但只按照格鲁吉亚人民的国家利益行事。

反对派没有出席新一届议会首次会议，他们在议会大楼外集会，要求重新举行议会选举。祖拉比什维利当天在社交媒体上发文说，新一届议会首次会议违宪。

格鲁吉亚10月26日举行新一届议会选举。格中央选举委员会当晚宣布初步计票结果，格梦想党获超过半数选票赢得胜利。随即，4个同样进入议会的反对派联盟表示拒绝承认选举结果，要求重新举行议会选举。祖拉比什维利27日宣布，不承认新一届议会选举结果。

格中央选举委员会11月16日正式公布格议会选举结果，格梦想党在150个议会席位中获得89席。4个反对党联盟，即变革联盟、团结－民族运动、“强大的格鲁吉亚”和“加哈里亚支持格鲁吉亚”，分别获得19席、16席、14席和12席。

根据格鲁吉亚宪法，新一届议会应在中央选举委员会公布议会选举最终结果后10天内召集第一次会议。

(责编：苏缨翔、张悦)