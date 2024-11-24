新华社布达佩斯11月24日电 通讯｜铺轨告捷 施工快速推进——探访匈塞铁路匈牙利段施工现场

新华社记者康逸 陈浩 刘宇轩

11月下旬的匈牙利天气寒冷，但首都布达佩斯以南20多公里的匈塞铁路匈牙利段施工现场依然热火朝天。10余名匈牙利工人冒雨进行站台雨棚施工，驾驶升降车进行接触网的挂线工作。

记者日前探访了在建中的陶克绍尼车站以及为铁路运输提供动力支持的多瑙沃尔沙尼牵引变电所。

陶克绍尼车站已有百年历史，承载着沿线居民的记忆。为保持文物原貌，早在设计之初，负责项目承建的中国中铁团队便确立了“修旧如旧”的理念。

中铁九局匈塞铁路项目经理部总经理宋子文说：“在重建过程中，我们采用与原建筑风格相符的材料和工艺，在保证建筑质量和安全的前提下，不仅保留历史风貌，还赋予车站新的生命力，体现匈塞铁路项目对匈牙利文化的尊重和融合。”

匈塞铁路通过欧盟自然保护区，建设团队十分注重保护沿线地区的生态环境。在项目设计、施工、设备安装阶段，所有作业标准都符合欧盟相关环保要求。在日常施工中，每隔60分钟，工程车就会绕全站进行洒水作业，以处理施工期间产生的粉尘污染。

匈塞铁路是中国与中东欧国家共建“一带一路”的标志性项目，全长约350公里，连接匈牙利首都布达佩斯与塞尔维亚首都贝尔格莱德。目前，该项目路基、桥涵和轨道工程基本完成，已进入电气化、通信信号等最后专业工程实施阶段，预计匈牙利段全线将于2025年完工。

在项目推进过程中，中匈两国团队通力合作，克服跨国技术标准协调等挑战，确保铺轨工作顺利推进。铺轨作业完成后，房建工程与“接触网、变电电力、通信、信号”作业已进入加速推进阶段。

“匈塞铁路项目采用中匈合作模式，为当地提供了大量就业机会。当地合作伙伴拥有丰富的技术和专业能力，在推动项目建设方面发挥着巨大作用。对我们来说，这是一个双赢局面。”中铁上海局匈塞铁路项目经理部总经理左贤思说。

从陶克绍尼车站施工现场驱车5分钟，记者来到新建的多瑙沃尔沙尼牵引变电所，映入眼帘的是两台大型牵引变压器以及配套的变电所设备。牵引变电所为电气化铁路系统供电，确保火车持续运行。

据介绍，变电所引入两路独立电源及其配备的牵引变压器等，融合了来自中国的技术和设备，特别是变电所的“心脏”牵引变压器结合匈塞铁路项目特点而设计制造，能为区域内的电气化铁路设施及系统提供稳定、可靠的电力支持。

中铁电气化局匈塞铁路项目经理部变电电力专业副经理刘天奇说：“欧洲标准与我们使用的标准有所差异。经过与匈牙利国家铁路公司的沟通协商，并协调中国供应商进行欧盟、匈牙利标准认证和匈牙利国家铁路准入的批准，我们最终解决了技术规范上的难题。通信设备、铁路信号设备、牵引变压器、接触网零部件等均获得了所需认证，施工工作进展顺利。”

中铁当地员工迈措·琴格告诉记者，学习中文给了她加入中国公司的机会，她在中铁已经工作了3年。匈塞铁路开通将使布达佩斯到贝尔格莱德的行程从8小时缩短至3小时左右，让居民出行更加便利，并推动沿线地区经济发展。她期待早日坐上第一趟列车。

匈牙利约翰·冯·诺伊曼大学欧亚中心主任霍尔瓦特·列文特对匈塞铁路的未来发展充满期待：“建成后的匈塞铁路将加强欧洲地区互联互通，促进匈牙利、捷克、波兰和斯洛伐克等中东欧国家之间的合作，为地区发展带来巨大红利。”

(责编：艾雯、贾文婷)