新华社罗马11月22日电（记者张馨文）联合国世界粮食计划署（世粮署）22日在《世界粮食计划署2025年全球展望》报告中说，2025年需要169亿美元资金用于援助饥饿群体。

报告评估了世粮署开展行动的国家和地区的粮食安全最新状况，并概述了世粮署2025年应对饥饿问题的行动计划。报告指出，截至目前，有74个国家的3.43亿人面临突发性粮食不安全问题，较去年增加10%，比疫情前多出近2亿人。在许多世粮署开展行动的国家，环境变得日益复杂，实施援助变得越发困难，成本更加高昂。

报告说，2024年资金短缺迫使世粮署缩减援助规模，一些最脆弱群体往往难以获得援助。2025年，为向1.23亿饥饿群体提供援助所需资金约为169亿美元，这一数字大约相当于全球两周内用于购买咖啡的支出。

世粮署执行干事辛迪·麦凯恩说，毁灭性的冲突、频繁的气候灾害和波及广泛的经济动荡导致全球人道主义需求不断增长。要实现消除饥饿这一目标，需要国际社会予以财政和外交支持。

(责编：曹欣悦、张悦)