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联合国单边强制措施问题高级别会议在日内瓦举行

2024年11月23日09:23 | 来源：新华网
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　　新华社日内瓦11月22日电 11月21日至22日，联合国单边强制措施问题高级别会议在日内瓦举行。会议由“捍卫《联合国宪章》之友小组”成员国和联合国人权理事会单边强制措施对人权负面影响问题特别报告员阿莱娜·杜晗共同举办。俄罗斯、白俄罗斯、委内瑞拉、古巴、伊朗、津巴布韦等国高级别代表及有关国家常驻日内瓦使节、联合国系统代表、各国专家学者等近百人出席会议。各方发言普遍呼吁国际社会提高对单边强制措施危害性的认识，在平等尊重基础上加强团结协作，共同抵制单边强制措施、消除其负面影响。

　　中国外交部部长助理苗得雨以视频方式出席并作主旨发言，指出单边强制措施是典型的单边主义行径，严重损害国际和平稳定，阻碍各国发展繁荣，侵犯受制裁影响国家人民人权，国际社会必须给予更大关注，切实加以解决。中方主张坚持多边主义，维护国际法治；坚持公平正义，倡导互尊互享；坚持人民至上，捍卫基本人权。中方愿同各方加强交流合作，致力于在全球范围内尽早彻底取消单边强制措施并全面消除其负面影响，共同推动国际人权事业健康发展，为推动构建人类命运共同体作出更大贡献。

(责编：曹欣悦、张悦)

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