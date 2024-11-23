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中国代表：施压示强不是外交，对抗解决不了伊核问题

2024年11月23日09:14 | 来源：新华网
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　　新华社维也纳11月22日电　11月21日，国际原子能机构理事会审议伊朗核问题，中国常驻国际原子能机构代表李松出席。德国、法国、英国和美国共同推动通过对伊朗施压新决议。理事会35个成员国中，中国、俄罗斯和布基纳法索投反对票，巴西、南非、印度、埃及等12个发展中国家投弃权票。

　　李松在发言中指出，中方欢迎伊朗与国际原子能机构就保障监督未决问题开展合作，对上周格罗西总干事访问伊朗，与伊方之间的积极互动以及所取得的积极成果表示高度赞赏。事实一再证明，在理事会人为制造对抗、激化矛盾非但不能解决问题，反而会恶化国际原子能机构与伊方之间的合作关系，导致问题进一步复杂化。

　　李松强调，施压示强不是外交，对抗解决不了伊核问题。妥善处理防扩散热点问题的根本出路在于政治外交努力和多边平台的建设性合作。几年前，由于众所周知的原因，伊核全面协议遭到严重破坏。我们敦促有关方面以冷静和负责任的态度看待伊核问题形势，为推动政治解决发挥建设性作用，为真正的外交多做些实事。

(责编：曹欣悦、张悦)

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