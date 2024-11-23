新华社天津11月22日电（记者尹思源、隋福毅）2024年世界职业技术教育发展大会22日闭幕，包括中国在内的32个国家的40位教育或相关部门负责人讨论通过的《世界职业技术教育发展天津共识——32国部长宣言》正式发布。

“天津共识”达成了致力于构建更加公平、更加包容、更加持续的职业技术教育体系，不断加强世界职业技术教育的交流与合作的共同理念。

“天津共识”希望通过技能培训，为贫困人群提供改变命运的机会，助其摆脱贫困，实现自我发展；希望通过技能投资提升生产效率，推动产业升级，加速全球经济复苏；希望通过技能交流，优化全球技能资源配置，为构建人类命运共同体注入新的动力与活力。

“天津共识”倡议重视技能发展，加大投入，构建灵活多样的职业技术教育与培训体系，确保受教育者掌握适应生存与发展需求的技能；倡议携手构建开放、包容、共赢的技能开发机制与平台，共同推动全球经济社会迈向更加繁荣和可持续发展的道路。

“天津共识”发起共同行动，重视技能开发，提高劳动者综合素质和就业竞争力，推动经济社会可持续发展；坚持对话合作，构建高技能人才培养经验和成果分享机制，提升各国职业技术教育整体发展水平；深化产教融合驱动国际产能合作，为各国经济社会发展提供有力人才支撑；加强教师培养，构建培养培训体系，加速教师适应高技能人才培养的发展需求；完善质量标准，共同制定适应全球可持续发展和各国普遍认同的职业技术教育质量标准。

埃塞俄比亚劳工与技能部部长穆费丽亚特·卡米勒表示，埃塞俄比亚支持职业技术教育培训发展的“天津共识”，这一共识与埃塞俄比亚期望实现的目标是一致的，将进一步促进埃塞俄比亚和中国之间的友好合作关系。

中国教育部副部长吴岩表示，“天津共识”将联合国《2030年可持续发展议程》和联合国教科文组织《教育2030行动框架》的具体目标转化为各国携手推进职业技术教育的共识、行动和成果，凝聚了各国关于职业技术教育的经验和智慧，是本次大会最重要的成果之一。

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