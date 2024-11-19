当地时间11月18日上午，国家主席习近平在巴西里约热内卢出席二十国集团领导人第十九次峰会。在峰会第一阶段围绕“抗击饥饿与贫困”议题讨论时，习近平发表题为《建设一个共同发展的公正世界》的重要讲话。新华社记者 李学仁 摄

新华社里约热内卢11月18日电

建设一个共同发展的公正世界

——在二十国集团领导人第十九次峰会第一阶段会议关于“抗击饥饿与贫困”议题的讲话

（2024年11月18日，里约热内卢）

中华人民共和国主席 习近平

尊敬的卢拉总统，

各位同事：

很高兴来到里约热内卢出席二十国集团领导人峰会。感谢卢拉总统和巴西政府对中国代表团的热情接待。

当今世界百年变局加速演进，人类发展面临的机遇和挑战前所未有。作为世界主要大国领导人，我们应该不畏浮云遮望眼，秉持命运共同体意识，扛起历史责任，展现历史主动，推动历史进步。

我曾在二十国集团领导人峰会上提出，世界繁荣稳定不可能建立在贫者愈贫、富者愈富的基础之上，各国应该推动更加包容、更加普惠、更有韧性的全球发展。中国主办二十国集团领导人杭州峰会时，首次将发展议题放到宏观经济政策协调的中心位置，发布《二十国集团落实2030年可持续发展议程行动计划》和《二十国集团支持非洲和最不发达国家工业化倡议》。这次里约热内卢峰会把“构建公正的世界和可持续的星球”作为主题，把“消除饥饿贫困”作为首要议题，并决定成立“抗击饥饿与贫困全球联盟”。从杭州到里约热内卢，我们都致力于同一个目标，即建设一个共同发展的公正世界。

为了建设这样的世界，我们要在贸易投资、发展合作等领域增加资源投入、做强发展机构，多一些合作桥梁，少一些“小院高墙”，让越来越多发展中国家过上好日子、实现现代化。

为了建设这样的世界，我们要支持发展中国家采取可持续的生产和生活方式，妥善应对气候变化、生物多样性丧失、环境污染等挑战，建设生态文明，实现人与自然和谐共生。

为了建设这样的世界，我们要营造开放、包容、非歧视的国际经济合作环境，推动普惠包容的经济全球化，让新技术、新产业、新业态赋能可持续发展，支持发展中国家更好融入数字化、智能化、绿色化发展潮流，缩小南北差距。

为了建设这样的世界，我们要坚持多边主义，维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。

各位同事！

中国发展是全球共同发展的重要组成部分。中国已经实现8亿贫困人口全部脱贫，提前完成联合国2030年可持续发展议程的减贫目标。

这些成就不是天上掉下来的，而是中国政府和中国人民勠力同心、艰苦奋斗干出来的。中国始终坚持以人民为中心，庄严承诺“决不能落下一个贫困地区、一个贫困群众”。坚持精准扶贫，做到因村、因户、因人施策。坚持在经济发展中扶贫，积极引导人才、资金、技术向贫困地区流动。坚持在促进当地特色产业发展中扶贫，帮助贫困地区改善基础设施，因地制宜发展有“造血”功能的产业。坚持在促进共同富裕中扶贫，推动发达地区同欠发达地区“结对子”互助。我先后在中国的村、县、市、省、中央工作，扶贫是工作的一个重要内容，也是我立志要办成的一件大事。

中国脱贫历程表明，本着滴水穿石、一张蓝图绘到底的韧性、恒心和奋斗精神，发展中国家的贫困问题是可以解决的，弱鸟是可以先飞、高飞的。中国可以成功，其他发展中国家同样可以成功。这是中国成功打赢脱贫攻坚战的世界意义。

各位同事！

中国始终是“全球南方”的一员，是发展中国家可靠的长期合作伙伴，也是支持全球发展事业的行动派和实干家。中国不追求一枝独秀，更希望百花齐放，同广大发展中国家携手实现现代化。在这里，我愿宣布中国支持全球发展的八项行动。

第一，携手高质量共建“一带一路”。在新设立7000亿元人民币融资窗口、丝路基金新增资金800亿元人民币基础上，进一步建设立体互联互通网络，以绿色丝绸之路引领，为数字丝绸之路赋能。

第二，落实全球发展倡议。在已经开展1100多个发展项目基础上，建设好“全球南方”研究中心，继续用好200亿美元资金窗口支持发展中国家，深化减贫、粮食安全、数字经济等各领域务实合作。

第三，支持非洲发展。今年9月，我在中非合作论坛北京峰会上宣布了未来3年同非洲携手推进现代化的十大伙伴行动，并为此提供3600亿元人民币额度的资金支持。

第四，支持减贫和粮食安全国际合作。中方决定加入“抗击饥饿与贫困全球联盟”，支持继续举办二十国集团发展部长会，并将继续主办国际粮食减损大会。

第五，中国同巴西、南非、非盟共同发起“开放科学国际合作倡议”，推动全球科技创新成果更多惠及“全球南方”。

第六，支持二十国集团开展造福“全球南方”的务实合作，用好《增加向发展中国家清洁能源投资路线图》、《生物经济高级别原则》等成果，支持设在北京的二十国集团创业研究中心工作，支持各方在数字教育、博物馆数字化、古籍数字化等领域开展合作。

第七，落实二十国集团“反腐败行动计划”，同发展中国家加强追逃追赃、拒绝腐败避风港、反腐败能力建设等领域合作。

第八，中国将完善高水平对外开放体制机制，扩大对最不发达国家单边开放。中方已经宣布给予所有同中国建交的最不发达国家100%税目产品零关税待遇。从现在起到2030年，中国自发展中国家累计进口额有望超过8万亿美元。

各位同事！

中国人常说，千里之行，始于足下。中方愿同各方一道行动起来，建设一个共同发展的公正世界，让贫困成为过去，让美好愿景成为现实。

谢谢大家。

(责编：曹欣悦、刘叶婷)