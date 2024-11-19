新华社里约热内卢11月18日电 当地时间11月18日，国家主席习近平在二十国集团领导人第十九次峰会第一阶段会议上发表重要讲话，宣布中国支持全球发展的八项行动。

第一，携手高质量共建“一带一路”。在新设立7000亿元人民币融资窗口、丝路基金新增资金800亿元人民币基础上，进一步建设立体互联互通网络，以绿色丝绸之路引领，为数字丝绸之路赋能。

第二，落实全球发展倡议。在已经开展1100多个发展项目基础上，建设好“全球南方”研究中心，继续用好200亿美元资金窗口支持发展中国家，深化减贫、粮食安全、数字经济等各领域务实合作。

第三，支持非洲发展。今年9月，我在中非合作论坛北京峰会上宣布了未来3年同非洲携手推进现代化的十大伙伴行动，并为此提供3600亿元人民币额度的资金支持。

第四，支持减贫和粮食安全国际合作。中方决定加入“抗击饥饿与贫困全球联盟”，支持继续举办二十国集团发展部长会，并将继续主办国际粮食减损大会。

第五，中国同巴西、南非、非盟共同发起“开放科学国际合作倡议”，推动全球科技创新成果更多惠及“全球南方”。

第六，支持二十国集团开展造福“全球南方”的务实合作，用好《增加向发展中国家清洁能源投资路线图》、《生物经济高级别原则》等成果，支持设在北京的二十国集团创业研究中心工作，支持各方在数字教育、博物馆数字化、古籍数字化等领域开展合作。

第七，落实二十国集团“反腐败行动计划”，同发展中国家加强追逃追赃、拒绝腐败避风港、反腐败能力建设等领域合作。

第八，中国将完善高水平对外开放体制机制，扩大对最不发达国家单边开放。中方已经宣布给予所有同中国建交的最不发达国家100%税目产品零关税待遇。从现在起到2030年，中国自发展中国家累计进口额有望超过8万亿美元。

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