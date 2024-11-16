应秘鲁共和国总统迪娜·埃尔西利娅·博鲁阿尔特·塞加拉邀请，中华人民共和国主席习近平于2024年11月14日对秘鲁共和国进行国事访问。两国元首在首都利马总统府举行会谈，就双边关系和共同关心的问题深入交换意见，达成广泛共识。

一、双方强调，中秘建交53年来，特别是自2013年建立全面战略伙伴关系以来，两国不断加强互信和各领域务实合作，为两国人民带来了实实在在的福祉。

二、双方对会谈取得丰硕成果感到满意，这将深化双方在基础设施、能源和矿业等战略领域的合作关系。双方强调，《2024年至2029年共同行动计划》对推动两国关系发展具有重要意义。双方承诺将采取具体行动落实这一计划。

三、秘方对中华人民共和国成立75周年表示最热烈的祝贺，赞赏中国在现代化进程中取得的进步。双方强调，中国发展为包括秘鲁在内的发展中国家带来新的合作机遇。中方重申支持秘方走符合本国国情的经济社会发展道路，祝愿秘方实现相关目标。

四、双方重申恪守《联合国宪章》的宗旨和原则，尊重各国国家主权、领土完整和核心利益。秘方重申坚定恪守一个中国原则。

五、双方欢迎在此访期间签署中秘自由贸易协定升级议定书。双方愿继续推动贸易投资便利化，加强海关检验检疫合作，增加高附加值产品贸易。

六、双方同意继续加强高层交往，推动两国政府、地方和各部门间交流，增进彼此互信。双方强调中秘经济合作战略对话等双边机制十分重要。双方于2024年10月举行第四次经济合作战略对话，在投资领域开展了有效对话，并就投资规范化、便利化等问题交流了经验和做法。

七、双方重申，愿根据双方国家法律法规开展大型基础设施项目合作，促进经济增长和区域一体化，同时确保透明与廉洁。

双方祝贺钱凯港成功开港，认为这具有重要意义，是把秘鲁打造为世界级物流、技术和工业中心之一，加强拉美同亚洲贸易关系方面迈出的重要一步。

八、双方认为，2024年4月举行的中秘经贸混委会第八次会议富有成效，愿将循环经济、可持续农业、产业链供应链、数字经济投资、绿色发展等新兴领域项目纳入双边合作。

九、双方将加强中国海关总署同秘鲁国家海关税务总局合作，以促进双边贸易关系发展。

十、双方欢迎中方航空公司通过代码共享方式建立中秘航空联系，为两国开通直航培育市场。

十一、双方同意加强数字经济、科技创新、数字化转型、科技人才交流、技术转移、数字安全等领域合作，推动人工智能、机器人、物联网、区块链、数据分析、纳米技术、远程医疗等指数型技术发展。

双方强调，加强人工智能能力建设合作、提高所有人特别是弱势群体的数字竞争力具有重要意义。在人工智能系统的生命周期内，要特别注意尊重、保护和促进人权、基本自由、人的尊严，保障个人隐私和数据，促进多样性和包容性。

十二、双方高度重视两国人文交流合作，重申愿继续推动教育、文化和旅游等领域对话与合作。

双方重申愿推动两国文化机构、艺术团组和艺术家交流互访，加强在文化遗产保护、保存、返还等领域的合作交流。同意加强教育机构、教师、研究人员和学生间交流，促进奖学金互换和体育领域合作。

十三、中方将继续向秘方提供力所能及的经济技术援助，同秘鲁政府一道推动秘鲁经济社会可持续发展，实施“小而美”的民生领域合作项目，加强人力资源开发合作。

十四、双方愿加强渔业合作，促进渔业可持续发展，合作打击非法、不报告、不管制捕捞，同意加强双方执法部门沟通交流。

十五、在全球治理领域，双方重申坚持多边主义，维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，倡导加强多边合作，共同应对全球性挑战。双方同意继续携手努力，应对气候变化，推动可持续发展，造福两国和世界人民。

十六、双方认为，中国—拉共体论坛对推动中拉关系发挥了重要作用，愿就中拉论坛事务继续加强沟通协调，推动中拉合作可持续发展。

十七、双方将继续支持以世贸组织为核心的开放、透明、非歧视的多边贸易体制，共同维护多边主义，反对保护主义。双方愿继续积极推动世贸组织改革，恢复争端解决机制正常运转，增强多边贸易体制权威性和有效性。双方强调，加强沟通协作对维护发展中国家共同利益、促进全球贸易繁荣和经济可持续、包容性发展至关重要。

十八、秘方欢迎中方加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》的意愿，重申这一协定扩大和丰富了亚太地区贸易往来。

十九、秘方赞赏中方以和平、合作、开放、包容的原则推动共建“一带一路”，欢迎《廉洁丝绸之路北京倡议》。双方重申将在共建“一带一路”合作框架下共同发掘合作新机遇，实现互利共赢，推动两国可持续发展。强调愿持续推动在经济、贸易、投资、矿产、基础设施、产业、金融、工业、农业、渔业、水产养殖、绿色发展、蓝色经济、新基础设施建设、可再生能源、数字经济和电子商务等关键领域的高质量合作机制建设。

二十、秘方认可并赞赏中方在全球发展倡议框架下所作努力，将继续参与“全球发展倡议之友小组”工作。秘方积极评价中方提出的全球文明倡议。中方赞赏秘方加入“全球发展倡议之友小组”，邀请秘方加入全球发展促进中心网络。

二十一、中方强调秘鲁在担任2024年亚太经合组织（APEC）会议东道主期间发挥了领导作用，并感谢秘方接待参加2024年APEC系列会议的中方代表团。

习近平主席对博鲁阿尔特总统和秘鲁人民给予的热情友好接待表示诚挚谢意。双方重申将在中秘全面战略伙伴关系框架下，继续深化两国友好合作关系，构建共同繁荣的未来。

（新华社利马11月14日电）

《 人民日报 》（ 2024年11月16日 02 版）

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