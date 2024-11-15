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外交部：中方将与秘方一道共同把钱凯港建设好、管理好、运营好

2024年11月15日19:00 | 来源：新华网
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新华社北京11月15日电（记者董雪）外交部发言人林剑15日在例行记者会上应询表示，中方将与秘方一道共同把钱凯港建设好、管理好、运营好，使之真正成为秘鲁乃至广大拉美和加勒比国家的繁荣幸福之路。

林剑表示，当地时间11月14日，习近平主席同秘鲁总统博鲁阿尔特在利马以视频方式共同出席钱凯港开港仪式。正如习近平主席指出的，“钱凯港是中秘共建‘一带一路’重要项目”“还是南美首个智慧港口和绿色港口”。

林剑说，钱凯港一期工程可以将秘鲁到中国的海运时间缩短至23天，节约20%以上的物流成本，每年为秘鲁带来45亿美元收入，创造8000多个直接就业岗位，建成后将有力巩固秘鲁衔接陆海、联通亚洲和拉美的门户地位，带动拉美和加勒比地区整体发展和一体化建设。港口还建有动物救助站，改善湿地、海滩、生物栖息地环境状况，为当地经济社会可持续发展作出贡献。

林剑表示，如今的钱凯港正在成为“新时代的印加古道”新起点，“从钱凯到上海”正在见证新时代亚拉陆海新通道的诞生。

“中方将以两国元首共识为引领，坚持共商共建共享，与秘方一道共同把钱凯港建设好、管理好、运营好，赋能包括中秘两国在内的太平洋沿岸经济体共同发展，使之真正成为秘鲁乃至广大拉美和加勒比国家的繁荣幸福之路。”他说。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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