新华社北京11月14日电（记者董雪）外交部发言人林剑14日表示，中拉互视彼此为发展机遇，相信在双方共同努力下，中拉货物贸易还将继续保持高速增长，实现更高水平的互利共赢。

当日例行记者会上，有记者问：联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会近日发布《2024拉美和加勒比地区国际贸易展望》报告显示，中国是拉美和加勒比地区重要贸易伙伴，也是该地区出口增长最快的市场。2000年至2022年，中拉货物贸易总额增长35倍，而同期该地区与世界其他地区贸易总额增长4倍。请问发言人如何评价中拉经贸合作？

林剑表示，互利共赢是中拉关系发展的价值取向。正如联合国拉加经委会报告显示，近年来中拉货物贸易额持续扩大，去年达到4890亿美元。今年前三季度，中拉货物贸易额达到4274亿美元，同比增长7.7%，全年有望突破5000亿美元。

他表示，新世纪以来，中拉货物贸易额增速远高于同期拉美和加勒比同世界其他地区增速，凸显了中拉经济高度互补性。得益于反季节优势，智利成为中国第二大鲜果进口来源国，智利车厘子成为中国的明星水果。中国新能源产业链也为拉方绿色发展转型提供更加经济可及的解决方案。目前，中国在拉美已有5个自贸伙伴，同洪都拉斯签署了自贸协定早期收获安排，同秘鲁实质性完成自贸协定升级谈判。

“中拉货物贸易额高速增长，背后是中拉广阔的市场和光明的发展前景。”林剑说，中国是全球第二大经济体，中等收入群体已经达到4亿，未来有望翻番到8亿。拉美和加勒比有6.6亿人口，人口结构年轻，经济发展潜力巨大。中拉互视彼此为发展机遇，相信在双方共同努力下，中拉货物贸易还将继续保持高速增长，实现更高水平的互利共赢。

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