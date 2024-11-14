新华社纽约11月12日电（记者刘亚南 杨士龙）美国致力于促进美中交流的非政府组织华美协进社12日就美中关系走向举行会议，与会美国政学工商等各界人士呼吁两国继续开展交流合作。

中国驻纽约总领事陈立在致辞中表示，中美是伙伴而不是对手，要继续坚定发展中美关系的信心；中美经贸是互利共赢而不是你输我赢，要继续坚定加强中美合作的信心。

美国前副国务卿、基辛格协会前副会长罗伯特·霍马茨表示，美中两国应推动在教育、旅游和文化等方面交流，这有利于重建互信。美中两国在气候变化、医疗、教育、贸易投资等方面进行合作，将使世界更美好。目前美中省州级和市级交流更为密切，希望两国增加双向留学生人数。

美国明晟公司董事局主席兼首席执行官亨利·费尔南德斯说，美中关系是当今世界最具影响力的双边关系，美中之间贸易投资、教育和文化联系的加深都能给两国带来益处。解决气候变化等全球挑战，离不开美中合作。

乔治·布什美中关系基金会总裁兼首席执行官戴维·法尔斯坦说，美中在应对气候变化、抗癌等领域的合作十分重要。美中关系企稳符合两国的利益。

华美协进社总裁葛晓初表示，美国大选后，美中优先进行经济对话至关重要，两国间加强教育、艺术和民间交流也有助于深化彼此理解。

本次会议吸引了来自美国多地约200人参加。除聚焦中美关系走向外，与会嘉宾还就中美贸易、投资、人工智能和社会文化等议题进行了讨论。

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