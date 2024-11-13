西周“师载”铜鼎、秦朝铠甲武士俑、鎏金铁芯铜龙、唐三彩骆驼……百余件中华文化瑰宝串联起中华文明历史长河。

当地时间2016年11月21日，习近平主席和夫人彭丽媛在利马同秘鲁时任总统库琴斯基和夫人兰格共同出席2016中拉文化交流年闭幕式并参观“天涯若比邻—华夏瑰宝展”。

当地时间2016年11月21日，国家主席习近平和夫人彭丽媛在利马同秘鲁时任总统库琴斯基和夫人兰格共同出席中拉文化交流年闭幕式并参观“天涯若比邻—华夏瑰宝展”。新华社记者 兰红光摄

“近年来，中拉文化交流蓬勃发展。中拉人民虽然相隔万里，但心灵相通，情谊深长。”在闭幕式致辞中，习近平主席指出。

在秘鲁国家考古人类学历史博物馆，两国元首夫妇参观《文明的长河－中拉文明互鉴》图片展，并欣赏中国中央民族乐团和秘鲁民族乐队一起演奏的中国民歌《沂蒙山歌》和秘鲁民歌《山鹰之歌》。中国的琵琶柔美婉转，秘鲁的排箫悠远空灵，共同演奏相得益彰。

秘鲁马丘比丘古城遗址。本报记者 张朋辉 摄

“天涯若比邻—华夏瑰宝展”展出121件展品，包括纹饰精美的新石器时代玉器、展现大唐盛世的唐三彩、重现丝绸之路中西交流的瓷器等。

“这件文物来自中华文明的发源地，陕西。”习近平主席指着秦朝兵马俑向库琴斯基介绍说：“也是我的老家。”

习近平主席还讲述了甲骨文“目”的来历。

这一刻，交相辉映的中华文明、印加文明具象化地呈现在世人面前。

“他介绍时充满自豪。”秘鲁国家考古人类学历史博物馆时任馆长伊万·盖齐·索利斯对当时的情景记忆犹新，“习近平主席的介绍中，包含了一些特别的细节。可以看出，习近平主席对中国历史有着深入研究。”

近年来，中秘践行全球文明倡议，加强文明交流互鉴。去年以来，“何以文明”全球巡展走进秘鲁，印加“天路”南美大陆安第斯文化展等展览来到中国，受到两国民众热烈欢迎。

2024年11月，在秘鲁库斯科印加博物馆举行的“太阳之光：古蜀与印加文明互鉴展”。本报记者 张朋辉 摄

今年11月，“太阳之光：古蜀与印加文明互鉴展”在秘鲁库斯科印加博物馆举办。展览以“对话·互鉴”为主题，三星堆和金沙出土的代表性器物，与印加文明的珍贵文物跨时空“对话”，展现中华文明和秘鲁文明“各美其美”的独特魅力，展现人类文明“美美与共”的精彩交融。

2016年，习近平主席访问秘鲁期间，接受“秘鲁国会大十字勋章”，并在秘鲁国会发表题为《同舟共济、扬帆远航，共创中拉关系美好未来》的重要演讲。马丘比丘宏伟建筑、纳斯卡地画……习近平主席提到印加文明遗迹，迅速拉近了同秘鲁听众的距离。

当地时间2016年11月21日，国家主席习近平在秘鲁国会发表题为《同舟共济、扬帆远航，共创中拉关系美好未来》的重要演讲。新华社记者 鞠鹏 摄

秘鲁是世界文明古国、印加文明发源地。由于中国和秘鲁相距遥远，英语中有一个词汇：From China to Peru（从中国到秘鲁），其意思被引申为“走遍天下”。

志合者，不以山海为远。心灵相通、情谊深长，让相隔万里的国家变得亲近。习近平主席指出，秘鲁是中国在太平洋对岸的“邻居”。

中秘友好交往源远流长。早在400多年前，中国人就不畏惊涛骇浪，开辟出跨越太平洋的海上丝绸之路，自此两国往来络绎不绝。近一个多世纪以来，许多中国人远赴秘鲁，在这片土地上生活。今天，秘鲁拥有中国血统的华裔超过300万。

身着传统服饰的秘鲁艺人。本报记者 张朋辉 摄

秘鲁是拉美重要国家。中秘建交以来，两国政治互信不断巩固，务实合作成果丰硕，人文交流日益深入，给两国人民带来了实实在在的好处。习近平主席和秘鲁领导人保持密切沟通和交往，引领两国关系不断迈上新台阶。

时隔8年，习近平主席再次带着对太平洋对岸“邻居”的友好情谊访问秘鲁，将把中秘、中拉文化交流、文明互鉴、务实合作推向新高度。

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