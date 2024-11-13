新华社圣保罗11月12日电 题：凝聚共识唱响“南方声音”——“全球南方”媒体智库高端论坛开启发展振兴新征程

新华社记者

唱响“南方声音”，展现“南方担当”。11月11日至12日，“全球南方”媒体智库高端论坛在巴西圣保罗举行。多位与会专家表示，此次论坛为全球南方国家共同迈向现代化、建设更美好世界凝心聚力、指引方向。

南南合作谋发展

多国专家表示，南南合作正以实实在在的合作方案和行动促进全球南方国家共同繁荣，为推动“全球南方”可持续发展提供活力。

巴西通讯公司总裁让·利马在论坛上表示，此次论坛为全球南方国家提供了加强合作、促进人民理解和拓宽信息渠道的机会。

联合国南南合作办公室主任迪玛·哈提卜强调，南南合作是全球团结的重要基石之一，全球南方国家应通过紧密合作推动实现共同目标，尤其是在数字经济、人工智能治理和科技创新等新兴领域实现协同发展。

哈提卜说，全球南方国家媒体在这一过程中扮演着关键角色，为增进彼此理解、分享发展经验和构建团结的社区提供了宝贵平台。

多极格局互支持

当前，世界进入新的动荡变革期。推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展，是全球南方国家肩负的神圣历史使命，也是全球南方媒体智库面临的共同时代课题。

俄罗斯塔斯社第一副社长米哈伊尔·古斯曼表示，金砖国家和全球南方国家在多个领域保持一致立场，媒体应继续坚定传递这些声音，以促进全球南方国家间的深度合作。

土耳其亚太研究中心主任塞尔丘克·乔拉克奥卢认为，“全球南方”和发达国家需要共同解决经济全球化带来的深层次问题，以包容态度推动全球共赢。

柬埔寨皇家科学院国际关系研究所所长金平表示，中国始终支持“全球南方”的发展诉求，并在国际事务中积极为发展中国家发声。他认为，全球南方国家的媒体与智库间的交流合作，有助于推动构建更加平等、有序的多极化世界。

全球挑战共应对

当前，“全球南方”声势卓然壮大，在人类进步事业中发挥着越来越重要的作用。多国专家表示，此次论坛为解决全球性挑战提供了新动力。

斯里兰卡知名国际问题专家、斯里兰卡“一带一路”组织创始董事亚西鲁·拉纳拉贾表示，全球南方国家拥有丰富的自然资源和庞大人口，这为其实现可持续发展提供了巨大潜力，但这些国家同时还面临经济不平等、气候变化加剧等严峻挑战。他认为，“全球南方”需要在共同利益基础上协力应对，积极推动绿色和包容性增长，建立基于尊重、公平与可持续性的合作关系。

俄罗斯科学院中国与现代亚洲研究所所长基里尔·巴巴耶夫说，全球南方国家在尊重彼此主权和国家利益的基础上展开合作，致力于建设一个不存在霸权的和谐世界。

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