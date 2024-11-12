新华社北京11月12日电（记者董雪）外交部发言人林剑12日表示，习近平主席即将对巴西进行国事访问，将进一步拉紧两国人文交流纽带，为中巴跨越山海的友谊续写新篇章。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，习近平主席近日复信巴西友好人士，引发热烈反响。巴西各界友好人士纷纷表示，习近平主席的复信为巴中友好和两国关系发展提供了新动力。发言人能否介绍有关情况？

林剑表示，近日，习近平主席复信巴西圣保罗州坎皮纳斯市前副市长恩里克·特谢拉，来自巴西－中国友好协会、巴西圣保罗大学及圣保罗州立大学师生、里约科帕卡巴纳要塞乐团等百余名巴西友好人士，鼓励他们继续为中巴友好事业贡献力量，引发广泛积极反响。“巴西各界友好人士纷纷表示深受鼓舞，热切期待习近平主席访问巴西，愿继续为深化巴中友谊贡献力量。”

林剑说，中巴友好源远流长，像长江和亚马孙河一样奔腾不息，友谊之桥让两片热土万里相连。约200年前，首批中国茶农漂洋过海到巴西种茶授艺，播下的友谊之种如今已长成参天大树、开花结果。

“人民友好始终是中巴关系发展的力量源泉，我们相信，习近平主席即将对巴西进行国事访问，将进一步拉紧两国人文交流纽带，为中巴跨越山海的友谊续写新篇章。我们也欢迎更多巴西朋友来中国走走看看，亲身感受中国式现代化的万千气象。”他说。

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