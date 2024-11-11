新华社莫斯科11月10日电 专访｜中国是保护生态环境和减缓气候变化的积极践行者——访中俄友好、和平与发展委员会俄方主席鲍里斯·季托夫

新华社记者刘恺 钟忠 彭培根

《联合国气候变化框架公约》第二十九次缔约方大会（COP29）将于11日至22日在阿塞拜疆首都巴库举行。中俄友好、和平与发展委员会俄方主席鲍里斯·季托夫在会前表示，中国近年来积极推进绿色低碳高质量发展，在保护生态环境、减缓气候变化方面付诸行动，其成功经验值得借鉴。

季托夫接受新华社书面专访时说，中国一直是绿色低碳发展的积极倡导者和践行者，多年来推进生态文明建设，推动建设美丽中国。“中国保护生态环境、减缓气候变化不是停留在口头上，而是积极付诸行动。”“中国生态环境部近日发布《中国应对气候变化的政策与行动2024年度报告》，详实列举了中国应对气候变化2023年以来的主要进展，有的重要指标已经提前数年实现。中国正在采取广泛的行动，其经验值得其他国家借鉴。”

季托夫举例说，中国新能源汽车在全球市场受到欢迎，这不仅减少了二氧化碳排放，还降低了空气污染水平，这恰好与生态文明建设理念相契合。

季托夫指出，中国“十四五”规划高度重视绿色议程，比如计划到2025年使森林覆盖率达到24.1%，全国单位国内生产总值（GDP）能源消耗比2020年下降13.5%，同时“十四五”规划和2035年远景目标纲要将“2025年单位GDP二氧化碳排放较2020年降低18%”作为约束性指标。此外，还制定了降低煤炭消费比重、提升天然气消费比重以及发展太阳能、风能、氢能等目标。

季托夫说，中国还积极推动绿色发展投融资，建立成熟机制为绿色项目提供资金。“这些具体举措让我们坚信，中国2060年前实现碳中和的目标一定会成功达成。”

季托夫是俄罗斯总统特别代表，负责就实现可持续发展目标与相关国际组织接洽。他认为，创建一个真正公平的全球碳市场非常重要。“全球碳市场是一个可以解决与实现碳中和相关诸多问题的工具。为了实现真正公平的全球交换，有必要制定一个覆盖更多国家的标准。”

季托夫认为应该积极学习中国扩大森林覆盖面积的经验。对俄罗斯来说，气候议程的支柱之一是通过森林管理捕获二氧化碳的自然解决方案。在这方面，中国的经验弥足珍贵。此外，数字解决方案也非常重要，这方面，中国正与其他国家分享有关世界各地气候状况的卫星数据。

谈及对COP29的期待，季托夫表示，要实现应对气候变化的相关目标，就必须采取更有力的集体行动。希望此次大会能够在推进公正绿色转型和形成真正的气候投融资机制等方面取得新成果。

(责编：徐祥丽、张悦)