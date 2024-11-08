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秘鲁“中国时段”暨“中国视听展播月”启动仪式在利马举行

2024年11月08日08:44 | 来源：新华网
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　　新华社利马11月7日电（记者李子健）秘鲁“中国时段”暨“中国视听展播月”启动仪式6日在秘鲁首都利马举行。中共中央宣传部、中国国家广播电视总局，秘鲁国会、秘鲁教育部、秘鲁交通和通讯部等中秘两国官员和工商界友好人士出席启动仪式。

　　秘鲁国会主席爱德华多·萨卢安纳致电表示祝贺并强调，在双方共同努力下，秘中两国文化交流定将结出更加丰硕的成果，为两国人民增进相互了解、促进友好往来发挥积极作用。

　　秘鲁国会议员塞贡多·基罗斯在致辞中表示，热切期待秘鲁“中国时段”能成为两国文化交流的新亮点，为推动秘中文化交流与合作作出积极贡献。

　　中方嘉宾在致辞中表示，在中秘双方共同努力下，“中国时段”将成为中秘文化交流的靓丽名片。同时，愿与秘方进一步加强在广播电视和网络视听领域管理政策、产业规划、内容创作、技术研发、人才培养等方面的交流合作，为两国关系发展奠定更加坚实的民意基础。

　　此次秘鲁“中国时段”的签约和启动，是在拉美国家开通的第四个“电视中国剧场”，将为广大秘鲁观众带来《三体》《山海情》《玫瑰的故事》等数十部中国优秀视听节目。当天，活动现场举行了《三体》西语版拉美地区首发仪式和《三体》配音秀展示、《鸟瞰新重庆》国际版首发式，以及“光影新重庆”影像展等系列活动。

　　秘鲁“中国时段”暨“中国视听展播月”启动仪式由国务院新闻办、国家广播电视总局指导，中共重庆市委宣传部、重庆市广播电视局、秘鲁国会文化和文化遗产委员会等主办。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)

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