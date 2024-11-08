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第七届进博会丨开放引领新趋势 共享发展新机遇——聆听“虹桥声音”

2024年11月08日08:37 | 来源：新华网
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　　新华社上海11月7日电　题：开放引领新趋势 共享发展新机遇——聆听“虹桥声音”

　　新华社记者

　　共话开放合作，同绘发展蓝图。

　　第七届中国国际进口博览会于11月5日至10日在上海举办，作为进博会重要部分的第七届虹桥国际经济论坛同期举行。论坛以“坚持高水平开放 共促普惠包容的经济全球化”为主题，举办主论坛以及相关分论坛，为推动世界共同开放贡献智慧。

　　在热烈讨论和思想碰撞中，中外与会嘉宾深刻感受到，中国持续以高水平开放姿态拥抱世界，其广阔市场正成为全球共享的重要机遇，为推动世界经济发展注入源源不断的动力。

　　以开放汇合作之力

　　5日于论坛上发布的《世界开放报告2024》指出，2023年，世界开放指数为0.7542，同比下降0.12%，震荡收缩趋势明显；2008年至2023年，中国开放指数从0.6789升至0.7596，提高11.89%，升幅位居全球前列，中国扩大对外开放成效显著。

　　在全球经济深度交融的今天，开放合作成为时代强音。中国积极推动各国携手共进，倡导普惠包容的经济全球化，虹桥论坛成为各方交流的重要平台。

　　在“深化产业链供应链合作 促进企业高质量发展”分论坛上，联合国贸发会议宏观经济与发展政策司司长内斯维塔伊洛娃表示，当前，科技和金融领域的交流合作至关重要，通过区域间紧密合作将进一步增强全球供应链韧性，从而更好地应对不断变化的全球经济形势。

　　“在本地为本地。”空客中国首席运营官柏舒曼表示，空客积极开发适合中国市场且在中国进行研发的产品，这将有助于促成更多合作机会。

　　空客并非个例。近年来，众多国际企业通过深度融入中国市场，与本地供应商建立起紧密的合作关系，实现了企业与当地经济的共同成长。

　　“下一个‘中国’依然是中国，投资中国就是投资未来。”欧莱雅集团董事长安巩在“集聚全球优质消费资源 促进消费提质升级”分论坛上说，中国推出一系列积极举措扩大开放，助力提振消费信心、推动消费升级。“欧莱雅始终看好中国经济和市场潜力，看好在中国市场的发展。”

　　以开放聚创新之势

　　当下的中国，涌动着发展新质生产力的热潮，为自身发展注入强大动力，也点燃全球创新引擎。

　　在“人工智能赋能新型工业化”分论坛上，高通公司中国区董事长孟樸表示，在与中国企业合作创新过程中，高通感受到了中国企业的强劲创新力和对市场的快速响应能力。过去三年，高通的新技术在中国市场支持了近60个中国汽车品牌，发布了超160款智能网联车型。

　　“很多新技术，比如在新能源领域，都是相互紧密连接的。”阿法拉伐东北亚区总裁唐沐屾在“全球新能源汽车的未来”分论坛上说，希望把磷酸铁锂电池技术进一步革新，这需要更多行业伙伴共同合作，让新能源技术更加普及。

　　“中国是我们新技术应用的理想市场。新能源比如氢能，是需要有一定的规模才能够实现正常应用的，中国才有这样大的市场规模。”唐沐屾坦言。

　　合作创新需要开放包容，更应该积极保护。

　　成功举办世界知识产权大会、第三届“一带一路”知识产权高级别会议……近年来，中国积极深化国际交流、拓展合作广度，为知识产权保护贡献中国智慧和力量。

　　“扩大开放共享，增进理解、团结合作，才能互利互惠、共迎挑战。”国家市场监督管理总局反垄断总监许新建在“保护知识产权 打击侵权假冒国际合作”分论坛上说。

　　以开放谋共荣之道

　　“全球南方国家能够在进博会上展示产品，中国的公司也能在此寻觅合作机遇。”卢旺达贸易与工业部长普鲁登斯·塞巴希齐在“全球南方的可持续发展与中非合作”分论坛上表示，中国对最不发达国家推出如减免关税等一系列优惠政策，卢旺达对华贸易显著增长，出口价值扩大，也在全球经济版图中巩固了地位。

　　埃塞俄比亚前高级部长阿尔卡贝·奥克贝表示，从建设工业园区，到实现铁路互联互通，中国已与许多非洲国家在经济领域实现了良好合作，开放推动各方共享发展红利。

　　论坛上不少嘉宾认为，中国在全球贸易和创新领域正扮演着越来越重要的角色，中国开放的姿态和合作精神对于推动全球经济发展具有深远影响。中国与世界各国的贸易关系不断深化，影响力日益凸显。

　　阿联酋外贸国务部长宰尤迪在“世贸组织三十年与中国：历史与变革”分论坛视频致辞中表示，作为全球最重要的贸易国之一，中国在保持贸易开放和供应链稳定方面的作用越发重要，让更多合作方受益。

　　中国商务部部长助理唐文弘在论坛期间表示，中国将继续推进高质量共建“一带一路”，加强在智能制造、数字经济等领域创新合作，促进可持续供应链的连通性，构筑互利共赢的产业链供应链国际合作体系。

　　博采众长，海纳百川。连年举办的虹桥论坛通过广泛而深入的交流探讨，充分展现了开放合作、创新共享的强大力量。国内外嘉宾的精彩发言和积极互动，为建设更加开放包容的世界经济提供了新思路和新方向。

　　聆听“虹桥声音”，期待全球各国携手共进，共同开创更加繁荣美好的未来。（记者高亢、谢希瑶、唐诗凝、任军）

(责编：刘叶婷、刘洁妍)

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