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2024中拉文明对话在秘鲁利马举行

2024年11月08日08:36 | 来源：新华网
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　　新华社利马11月6日电（记者李子健）2024中拉文明对话6日在秘鲁首都利马举行。来自中国和秘鲁、阿根廷等10余个拉美国家的150余名政要、专家学者及工商界人士等，围绕论坛主题“文明传承与现代化发展”进行研讨交流，为中拉加强文明交流互鉴与传承发展、携手同行现代化之路提供智力支持、探索合作路径。

　　秘鲁部长会议政府和数字化转型秘书处秘书塞萨尔·比尔切斯在开幕致辞中表示，秘中两国友好交往历史源远流长，在数字转型方面具有广阔的合作空间，钱凯港就是双方合作的典范。秘中双方积极了解彼此文化背景，通过数字转型和文明合作，不断拉近两国距离。

　　在拉丁美洲社会科学院秘书长丽贝卡·莱莫斯看来，在一个以深刻变革为特征的当代世界中，全球地缘政治日趋复杂，知识分享和文化交流变得极为重要，而拉中合作正是为不同文明间对话搭建有效桥梁的绝佳案例。

　　拉丁美洲议会议长罗兰多·冈萨雷斯在视频致辞中表示，现代化必须适应本国文化，推动现代化发展要以本国文化为主干。

　　中方嘉宾表示，中拉双方应坚持文明传承与创新并重，共同探索现代化发展道路，创造跨越时空、富有永恒魅力的文明成果。双方还应坚持推动人文交流合作，使成果惠及更广泛民众。

　　在论坛开幕式上，当代中国与世界研究院同拉丁美洲社会科学院等53家中外方机构首倡成立“全球文明对话学术伙伴网络”，共同发布“全球文明对话学术伙伴网络”利马倡议，并举行了由中国外文局与重庆出版集团策划出版的《中国式现代化“六观”》丛书英文版、西文版首发仪式。

　　2024中拉文明对话由国务院新闻办公室、秘鲁文化部、拉丁美洲议会等指导，中国外文局、拉丁美洲社会科学院、拉丁美洲社会科学理事会主办。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)

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