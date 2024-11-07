新华社约翰内斯堡11月7日电 专访：进博会是促进中非贸易的重要平台——访南非标准银行专家菲利普·迈伯勒

新华社记者白舸 许嘉桐

南非标准银行集团企业与商业银行部中非贸易业务主管菲利普·迈伯勒日前接受新华社记者专访时说，中国国际进口博览会是非洲国家展示产品、加强与中国贸易关系的重要平台。

南非标准银行集团自2018年起参加进博会，今年已是第七年参会。作为非洲第一大银行，南非标准银行帮助非洲出口商对接中国市场、寻找贸易机遇，持续助力非洲优质产品走向中国。

“中国拥有超大规模市场，进博会商品种类多、影响力大。对非洲企业来说，参加进博会是进入中国市场、把握国际市场动向的绝佳机会。”迈伯勒说，“通过进博会，我们发现中国市场对非洲产品的需求正变得更旺盛、更多元。”

迈伯勒表示，多年来，他亲眼见证进博会展会规模和交易规模不断迈上新台阶，同时也看到南非及其他非洲国家在满足中国市场需求方面的潜力。他认为，参与进博会能帮助非洲国家更好地对接和满足国际市场需求。

在今年9月举行的中非合作论坛北京峰会上，中方就中非携手推进现代化提出六大主张，宣布了中方未来3年同非方开展携手推进现代化十大伙伴行动。迈伯勒表示，进博会有助于双方进一步落实中非合作论坛上达成的各项成果和共识。

谈及中国扩大高水平开放，迈伯勒表示，中国扩大开放的举措有利于非洲国家经济复苏和增长，得到非洲国家广泛支持。

“作为世界主要经济体，中国对非洲国家的经济增长发挥着重要推动作用。”他说，中国已成为非洲产品的主要出口市场。同时，中国也为非洲国家实现工业化和可持续发展提供了关键技术支持。

迈伯勒说，在可再生能源和节水节能等技术方面，中国经验值得非洲国家学习。“借助进博会平台，非洲国家能够就这些问题与相关部门和企业探讨经验、达成合作。”

“中非贸易对非洲国家实现工业化发展至关重要，对其实现经济多元化、扩大出口、减少对采矿业和矿产出口的依赖也发挥着重要作用。”他说。

迈伯勒表示，非洲不只是技术和创新的接受者，包括南非在内的不少非洲国家农业技术发达。进博会平台不仅展示非洲优质产品，而且为非洲国家展示本国先进技术提供了宝贵机会。

(责编：刘叶婷、崔越)