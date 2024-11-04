新华社巴基斯坦瓜达尔11月3日电 通讯｜“为中巴友谊插上翅膀”——记中国援建瓜达尔新国际机场竣工验收

新华社记者邹淑华 邓凯尹 张敬尧

清晨阳光洒落大地，巴基斯坦瓜达尔新国际机场被映衬得格外明亮静谧，机场双曲面建筑恢宏大气，就像一只展翅翱翔的鸟儿。援瓜达尔新国际机场项目管理组组长丁侃用手比划着解释道：“机场航站楼的设计象征‘展翅高飞’，不仅为中巴友谊插上翅膀，更寓意瓜达尔和巴基斯坦经济的腾飞。”

援瓜达尔新国际机场项目位于巴基斯坦西南部俾路支省港口城市瓜达尔，是中巴经济走廊重点项目。自2019年10月开工以来，项目建设团队克服疫情、自然环境和安全等多重挑战，终于近期迎来工程竣工验收阶段。

验收过程中，中方工程师团队和巴方验收组认真对比验收清单，仔细检查机场内外每一处细节，为这座中国援建机场的正式“亮相”做好充分准备。

日前，这座机场已正式移交给巴方，巴基斯坦机场局正式接过这座现代化机场，开启新的运营阶段。

谈起瓜达尔旧机场，瓜达尔机场经理哈立德·卡卡尔感慨万千。他说，旧机场设施简陋，航站楼只是一座小平房，行李搬运用拖拉机，且跑道不适合夜间飞行，限制了当地航空运输的发展。

“相比旧机场，新机场拥有更多技术支持、配套设施，能够接纳大型客机，这将吸引更多国际航班选择新机场作为中转枢纽。”卡卡尔注视着新机场，兴奋之情溢于言表。

据了解，瓜达尔新国际机场是一座4F级机场，航站楼建筑面积约1.43万平方米，跑道长度达3658米，可用总宽度为75米。机坪分为5个机位，可容纳目前世界上最大机型的民航客机。

援瓜达尔新国际机场项目技术副总工程师秦正荣告诉记者，新机场的机坪以湿溶陷性土质为主，还伴有盐渍土。针对特殊土质，施工团队采用强夯技术处理地基，并获得国家实用新型专利。

记者在现场看到，新机场地处沿海地区，面临严酷的盐雾腐蚀环境。施工技术组组长胡晓鹤说，施工团队在地基、钢结构及装饰装修等多个环节都采取防腐措施，确保航站楼的耐久性。

建设过程中，中方技术人员重视培训巴基斯坦员工，促进双方在建筑技术和设备运营上的紧密合作。“新机场就像一件精心雕琢的艺术品，兼具舒适度和人文关怀，是代表中巴两国友好的礼物。”胡晓鹤说。

巴基斯坦国家工程服务公司工程师代表齐亚丁·萨勒曼高度赞扬中国工程团队的工作成果。经过几天检查和评估，萨勒曼在验收时表示，新机场建筑设计和施工质量十分出色，达到国际标准，几乎没有任何需要提出异议的地方。墙面和地面整齐度以及表面处理等细节令人满意。“新机场项目可以成为巴基斯坦建筑行业的典范，提高巴基斯坦的行业标准。”萨勒曼说。

“新机场的建成，对瓜达尔乃至巴基斯坦南部地区来说都是一次重大飞跃，”卡卡尔说，“这个项目有助于支撑巴基斯坦未来大规模贸易和运输的需求。这是巴基斯坦及其航空业发展的重要里程碑。”

机场未来投入运营后，有望成为巴基斯坦航空业标志性项目。卡卡尔表示，新机场将极大提升巴基斯坦与其他国家的航空联系水平，为国际货运和游客提供便捷服务。机场还将配备冷藏货物仓储系统，助力当地海产品出口，进一步推动瓜达尔经济融入全球市场。

夜幕降临，机场灯火辉煌，航站楼内依然一片忙碌。卡卡尔站在新机场的跑道上，目光深远。“这座象征着巴中友谊的现代化机场，将为瓜达尔地区带来更多发展机遇，也将推动巴基斯坦经济实现新腾飞。”

(责编：刘叶婷、崔越)