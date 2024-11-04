新华社北京11月3日电 世界卫生组织2日说，巴勒斯坦加沙地带北部一个脊髓灰质炎疫苗接种点当天开展接种工作时遭遇袭击，导致6人受伤，其中4人是儿童。

9月5日，在加沙地带南部城市汗尤尼斯，巴勒斯坦儿童接种脊髓灰质炎疫苗。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

世卫组织总干事谭德塞在社交媒体X上发文说，当时多名家长正带着孩子在谢赫拉德万初级保健中心接种疫苗。接种点所在地区当时处于人道主义停火状态，而这次袭击可能吓退家长，拖累接种进展。

谭德塞没有说明谁发动这次袭击。加沙民防机构消息人士告诉法新社，凶手是“一架以色列四旋翼飞行器”，保健中心的墙壁被击中。不过，以色列方面否认这一说法，称“初步审查认为以军没有在特定时间向该地区发动袭击”。

以色列军方最近几周在加沙北部发动大规模攻势，按以方说法，目的是阻止巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）人员重新集结。联合国多家机构负责人说，目前加沙地带北部局势极其严峻，“基本援助和救生物资无法进入”。

10月20日，人们在加沙地带南部城市汗尤尼斯取水。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

新一轮巴以冲突去年10月爆发后，以色列对加沙地带的军事行动造成大规模人员伤亡，引发严重人道主义危机。世卫组织8月22日说，加沙地带出现25年来首例脊髓灰质炎病例，一名10个月大男婴确诊感染，且出现腿部瘫痪症状。世卫组织说，这意味着加沙地带可能已有数以百计的感染病例，只是未显现症状。

为阻断病毒传播，世卫组织与巴勒斯坦卫生部等部门合作，9月1日至12日在加沙开展第一轮脊灰疫苗接种活动，为整个加沙地区大约64万名10岁以下儿童接种第一剂新型口服2型脊灰疫苗。其间，以色列与哈马斯同意在有限区域内临时停火。

9月5日，在加沙地带南部城市汗尤尼斯，巴勒斯坦儿童等待接种脊髓灰质炎疫苗。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

第二轮接种活动自10月14日开展以来，已经为加沙中部和南部约45万名10岁以下儿童接种第二剂疫苗，覆盖了加沙中部和南部地区96%的目标人群。然而，由于当前实施人道主义停火的区域大幅缩小，对民用基础设施的持续袭击威胁加沙北部民众安全和行动自由，原定于10月23日开始为加沙北部近12万名儿童接种第二剂疫苗的工作被迫推迟至11月2日启动。

脊髓灰质炎俗称小儿麻痹症，是脊灰病毒引起的急性传染病，常通过污水传播给未经免疫的人群，主要影响5岁以下儿童，病情严重时可能瘫痪或死亡。该病尚无治愈方法，接种疫苗是预防该病最经济有效的方法。（王鑫方）

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