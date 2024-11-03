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现场直击｜探访洪灾过后的西班牙小镇

2024年11月03日06:50 | 来源：新华网
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　　新华社西班牙巴伦西亚11月2日电　现场直击｜探访洪灾过后的西班牙小镇

　　巴勃罗·莫拉诺

　　受强降雨影响，西班牙过去几天遭遇数十年来最严重洪灾，目前已有超过200人丧生。记者近日探访西班牙东部巴伦西亚自治区阿尔法法尔镇，当地大量建筑和车辆被洪水淹没，损失严重。

　　阿尔法法尔镇位于巴伦西亚市市郊，那里是此次洪灾重灾区。记者抵达后发现，洪水退去的街道覆盖了一层厚厚的淤泥，大量店铺和民居出现不同程度的损毁，路面上歪七扭八地停着被洪水泡过的汽车，有的车甚至堆叠在一起。

　　迭戈在小镇经营一家酒吧。他告诉记者，10月29日洪水来袭当天，“我们这里没怎么下雨，只是刮起大风”，这让许多人忽略了气象部门发布的警告。

　　受地形地势影响，阿尔法法尔镇周边地区强降雨形成的积水波及这座小镇。29日晚6点半左右，许多人在下班回家的路上发现路面开始出现积水，且水位迅速上涨。“洪水来得非常快，很多人甚至没时间做出反应，便被困在车里。”小镇居民安娜·乌特斯特罗姆说。

　　乌特斯特罗姆在镇上一个家居店工作，她告诉记者，当晚有300多人来店里避难，“当时的情形非常混乱”，每个人的脸上都写满恐惧不安。

　　洪水让当地供电供水和通信一度中断，多条公路通行受到影响，截至11月1日，仍有部分受灾严重地区只能步行抵达。首都马德里和巴塞罗那通往巴伦西亚自治区的高铁暂停运营。西班牙交通大臣奥斯卡·普恩特说，高铁线路有望在两周内恢复通行，但近郊铁路线何时恢复通车暂时难以估计。

　　洪灾发生后，当地一些超市、店铺的商品和一些民居内的财物遭洗劫。随着警方和军队救灾力量进驻，社会秩序有所恢复。

　　记者在当地看到，一些灾区居民开始着手清理淤泥、修复受损建筑和设施。周边地区的志愿者也前往灾区援助。西班牙社会各界还为灾区民众发起捐助活动。

　　西班牙政府宣布，从10月31日零时至11月2日，全国举行为期三天的官方哀悼。西班牙首相佩德罗·桑切斯2日说，截至当天上午，洪灾遇难人数已升至211人。（翻译整理：记者胡加齐　谢宇智）

(责编：白宇、卫嘉)

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