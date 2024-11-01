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第二届明斯克欧亚安全国际会议聚焦全球安全前景

2024年11月01日06:02 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社明斯克10月31日电  （记者陈汀）第二届明斯克欧亚安全国际会议10月31日在白俄罗斯首都明斯克开幕，多国与会政要和专家就世界多极化趋势、欧亚大陆安全保障、现代世界经济安全等议题进行讨论。

　　白俄罗斯总统卢卡申科在开幕式上致辞表示，世界迫切需要坦诚对话和对当前形势的公正评估，保障各国军事、政治、经济、信息等领域的共同安全。一些国家提出的倡议主张，如中国提出的全球安全倡议和构建人类命运共同体理念，为解决当前问题、建立全球安全机制提供了重要方案。

　　塞尔维亚副总理武林表示，当今世界最大的问题是国际法效力缺失，一些西方国家领导人致力于破坏而非建设。就安全问题而言，世界必须展现出达成新共识的决心和责任感。

　　俄罗斯外长拉夫罗夫说，当今世界的主要趋势是多极世界秩序的形成已不可逆转。这一趋势促进了国际关系的民主化，在国际关系中不应存在任何霸权，应该全面而非选择性地遵守《联合国宪章》原则。

　　本届会议为期两天，由白俄罗斯外交部主办，来自40多个国家和地区的600多名政要和专家学者参会。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月01日 15 版）

(责编：白宇、杨光宇)

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