新华社约翰内斯堡10月23日电 专访｜中国在金砖合作机制中发挥至关重要作用——访南非约堡大学非中研究中心研究主任伊曼纽尔·马坦博

新华社记者王晓梅

南非约翰内斯堡大学非洲-中国研究中心研究主任伊曼纽尔·马坦博日前接受新华社记者采访时说，中国在金砖合作机制中发挥了重要作用，并将继续引领推动这一机制发展壮大。

马坦博认为，金砖合作机制为新兴市场和发展中国家提供了融资选择，帮助它们解决本国基础设施建设、能源危机和气候变化等问题。

马坦博说，金砖国家新开发银行通过提供比世界银行和国际货币基金组织更优惠的贷款，助力新兴市场和发展中国家发展。以南非为例，今年8月，新开发银行与南非国家运输公司签署一项50亿兰特（约合2.8亿美元）的贷款协议，用于支持南非货运铁路部门的现代化改造。

谈及金砖合作机制发挥的作用，马坦博表示，金砖国家以政治安全、经贸财金、人文交流为主要方向，致力于推动建立更加公平公正稳定的国际秩序。

2023年11月，金砖国家领导人巴以问题特别视频峰会举行，金砖国家就巴以问题协调立场、采取行动、发出共同呼声。“这种统一的外交行动加强了金砖国家的国际声音。”马坦博说。

2006年，巴西、俄罗斯、印度和中国四国外长举行首次会晤，开启金砖国家合作序幕。为应对金融危机，四国领导人2009年6月在俄罗斯举行首次会晤，金砖国家间的合作机制正式启动。2010年12月，四国在协商一致的基础上，正式吸收南非加入机制。今年1月1日，“金砖大家庭”实现历史性扩员。

马坦博指出，金砖历史性扩员提升了其地域代表性。“金砖框架内每个成员都获得平等对待，许多国家都对此感兴趣。”

谈及中国，马坦博说，中国是世界重要经济体，中国帮助其他发展中国家共同发展，在金砖合作机制中发挥了至关重要的作用，相信中国未来将继续推动金砖合作机制发展壮大行稳致远。

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