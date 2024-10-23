当地时间十月二十二日下午，国家主席习近平在喀山克里姆林宫同俄罗斯总统普京举行会晤。

新华社记者 丁海涛摄

本报俄罗斯喀山10月22日电 （记者于宏建、胡泽曦）当地时间10月22日下午，国家主席习近平在喀山克里姆林宫同俄罗斯总统普京举行会晤。

习近平指出，今年是中俄建交75周年。75年来，中俄关系风雨兼程，探索出“不结盟、不对抗、不针对第三方”的相邻大国正确相处之道。双方秉持永久睦邻友好、全面战略协作、互利合作共赢精神，不断深化和拓展全面战略协作和各领域务实合作，为推动两国发展振兴和现代化建设注入强劲动力，为增进中俄人民福祉、维护国际公平正义作出重要贡献。当前，世界正处于百年未有之大变局，国际形势变乱交织，但中俄世代友好的深厚情谊不会变，济世为民的大国担当不会变。尽管面临复杂严峻的外部形势，两国贸易等各领域合作积极推进，大型合作项目稳定运营。双方要继续推动共建“一带一路”倡议和欧亚经济联盟深入对接，为促进各自经济高质量发展提供动力支撑。

习近平强调，明年是联合国成立80周年，也是世界反法西斯战争胜利80周年。作为联合国安理会常任理事国和世界主要大国，中俄要深化全面战略协作，密切在联合国、上海合作组织等多边框架内沟通协调，弘扬正确二战史观，坚定维护以联合国为核心的国际体系，共同维护全球战略稳定，维护国际公平正义。

习近平指出，金砖合作机制是当今世界最重要的新兴市场国家和发展中国家团结合作平台。中方高度评价俄罗斯作为主席国为此次金砖国家领导人会晤所做工作，期待同金砖国家领导人深入探讨金砖合作机制未来发展，推动各方凝聚共识，传递团结合作的积极信号，推进金砖国家各领域战略协作和务实合作，为全球南方争取更多新机遇。

普京表示，不久前，我们共同庆祝俄中建交75周年。75年来，俄中已经发展成为新时代全面战略协作伙伴，两国关系保持高水平发展，树立了新型大国关系的典范。俄中合作基于平等、相互尊重和互利互惠。在双方共同努力下，目前两国各领域务实合作持续推进，俄中文化年各项活动顺利举办。俄方希望同中方进一步深化合作，助力两国发展振兴。明年是第二次世界大战结束80周年。俄中为世界反法西斯战争胜利付出了巨大牺牲，俄方愿同中方共同纪念这一重要时间节点。俄方愿同中方继续保持密切高层交往以及在国际事务中的战略沟通协作，共同维护国际公平正义和全球战略稳定。感谢中方在俄方担任金砖国家主席国期间提供有力支持，俄方愿同中方密切配合，确保金砖扩员后首次领导人会晤取得成功，推动“大金砖合作”不断取得积极成果。

两国元首还就共同关心的重大国际地区问题深入交换了意见。

蔡奇、王毅等参加会晤。

《 人民日报 》（ 2024年10月23日 01 版）

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