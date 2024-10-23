新华社哥伦比亚卡利10月21日电 （记者廖思维、周盛平）当地时间21日，联合国《生物多样性公约》（以下简称《公约》）第十六次缔约方大会（COP16）、《卡塔赫纳生物安全议定书》第十一次缔约方大会、《名古屋议定书》第五次缔约方大会在哥伦比亚卡利开幕。《公约》第十五次缔约方大会（COP15）主席、中国生态环境部部长黄润秋出席开幕式并致辞，同哥伦比亚环境与可持续发展部长苏珊娜·穆罕默德正式交接主席职责。

COP16会议主题是“与自然和平相处”。黄润秋在开幕式上指出，生物多样性是人类赖以生存和发展的基础，是地球生命共同体的血脉和根基。面对生物多样性丧失的严峻形势，COP15达成了“昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架”（以下简称“昆蒙框架”）等具有里程碑意义的成果，全球生物多样性保护事业翻开了新的篇章。COP16作为“昆蒙框架”达成后的首次缔约方大会，将共同审查“昆蒙框架”实施进展，诊断可能存在的问题与挑战，提出前瞻性解决方案，为后续目标的实现绘制更为清晰和切实可行的行动蓝图。

黄润秋20日出席COP16高级别仪式性开幕活动时致辞说，中国作为COP15主席国，始终以最高的政治意愿和最强有力的务实行动，与国际社会共同推动全球生物多样性保护进程。

20日，黄润秋还与穆罕默德、《公约》秘书处执行秘书肖梅克举行三方会谈，就如何落实“昆蒙框架”、推动COP16取得成功等议题交换意见。会谈后，黄润秋与穆罕默德共同签署《中华人民共和国生态环境部与哥伦比亚共和国环境与可持续发展部关于生态环境合作的谅解备忘录》。

《 人民日报 》（ 2024年10月23日 03 版）

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