新华社开罗10月22日电 专访｜中国是金砖合作机制发展壮大的重要推动力——访埃及外交事务委员会主任萨阿德

新华社记者姚兵 董修竹

埃及外交事务委员会主任伊扎特·萨阿德日前在开罗接受新华社记者专访时表示，中国是金砖合作机制发展壮大的重要推动力。

萨阿德说，2017年中国提出“金砖+”合作理念，旨在加强金砖国家与其他新兴市场和发展中国家的合作，也为后者融入金砖合作开辟了新空间。今年1月，“金砖大家庭”实现历史性扩员，另有多国表示有意加入金砖合作机制。

在萨阿德看来，金砖合作机制吸引力越来越大，主要得益于金砖国家主要成员国是可靠的合作伙伴。“人们相信中国代表着发展中国家和新兴市场真实可信的声音。”

萨阿德表示，近年来，金砖合作机制取得丰硕成果，如设立新开发银行、建立金砖国家应急储备安排等。“所有这些安排、会议和领导人会晤等为成员国间的协调和互动提供了制度框架。”

萨阿德说，埃及在成为金砖国家正式成员之前，就从与金砖国家的双多边合作中获益匪浅，包括加入新开发银行，在多个领域扩大与中国、俄罗斯和印度的合作等。

对10月22日至24日在俄罗斯举行的金砖国家领导人第十六次会晤，萨阿德说，金砖国家在全球经济秩序中发挥着越来越重要的作用，他期待看到中方在此次会晤中就重要问题提出的主张和看法，希望此次会晤达成重要成果。

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