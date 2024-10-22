人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国是金砖合作机制发展壮大的重要推动力——访埃及外交事务委员会主任萨阿德

2024年10月22日15:50 | 来源：新华网
小字号

　　新华社开罗10月22日电　专访｜中国是金砖合作机制发展壮大的重要推动力——访埃及外交事务委员会主任萨阿德

　　新华社记者姚兵　董修竹

　　埃及外交事务委员会主任伊扎特·萨阿德日前在开罗接受新华社记者专访时表示，中国是金砖合作机制发展壮大的重要推动力。

　　萨阿德说，2017年中国提出“金砖+”合作理念，旨在加强金砖国家与其他新兴市场和发展中国家的合作，也为后者融入金砖合作开辟了新空间。今年1月，“金砖大家庭”实现历史性扩员，另有多国表示有意加入金砖合作机制。

　　在萨阿德看来，金砖合作机制吸引力越来越大，主要得益于金砖国家主要成员国是可靠的合作伙伴。“人们相信中国代表着发展中国家和新兴市场真实可信的声音。”

　　萨阿德表示，近年来，金砖合作机制取得丰硕成果，如设立新开发银行、建立金砖国家应急储备安排等。“所有这些安排、会议和领导人会晤等为成员国间的协调和互动提供了制度框架。”

　　萨阿德说，埃及在成为金砖国家正式成员之前，就从与金砖国家的双多边合作中获益匪浅，包括加入新开发银行，在多个领域扩大与中国、俄罗斯和印度的合作等。

　　对10月22日至24日在俄罗斯举行的金砖国家领导人第十六次会晤，萨阿德说，金砖国家在全球经济秩序中发挥着越来越重要的作用，他期待看到中方在此次会晤中就重要问题提出的主张和看法，希望此次会晤达成重要成果。

(责编：白宇、卫嘉)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部