本报记者 沈小晓

“金砖合作机制为新兴市场国家和发展中国家提供了一个加强团结合作、维护共同利益的重要平台，在推进世界多极化和国际关系民主化等方面发挥积极作用。”埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴大学政策研究员巴卢·德米西在接受本报记者专访时表示。

德米西认为，金砖国家推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展，提升新兴市场国家和发展中国家发言权和影响力，为促进世界和平稳定与繁荣发展作出了重要贡献。

“加入金砖合作机制，对于埃塞加快经济发展、增强与其他金砖国家合作等具有重要意义。”德米西表示，埃塞是地区稳定和发展的积极参与者，将为金砖合作机制贡献更多力量，助力非洲大陆发展。

“‘金砖+’模式是新兴市场国家和发展中国家开展南南合作、实现联合自强的典范。”德米西表示，中国在金砖合作机制中发挥着重要作用，中方开创性提出“金砖+”模式，为包括埃塞在内的非洲国家提供了更多发展机遇，尤其是在贸易、投资和可持续发展等领域。

德米西曾多次访问中国，并在埃塞官方媒体《埃塞俄比亚先驱报》上发表多篇评论文章，介绍中国发展情况和外交政策。“中国通过科技创新和绿色转型，树立了可持续发展的典范，也为金砖国家合作创造更多机遇。”

“期待金砖峰会各参与方进一步聚焦发展、共谋发展，增强合作、分享经验，为应对当今时代的复杂挑战、推动构建更加公正合理的国际秩序作出更大贡献。”德米西说。

《 人民日报 》（ 2024年10月22日 05 版）

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