人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

“加强团结合作、维护共同利益的重要平台”

——访埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴大学政策研究员巴卢·德米西

本报记者 沈小晓
2024年10月22日06:08 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　“金砖合作机制为新兴市场国家和发展中国家提供了一个加强团结合作、维护共同利益的重要平台，在推进世界多极化和国际关系民主化等方面发挥积极作用。”埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴大学政策研究员巴卢·德米西在接受本报记者专访时表示。

　　德米西认为，金砖国家推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展，提升新兴市场国家和发展中国家发言权和影响力，为促进世界和平稳定与繁荣发展作出了重要贡献。

　　“加入金砖合作机制，对于埃塞加快经济发展、增强与其他金砖国家合作等具有重要意义。”德米西表示，埃塞是地区稳定和发展的积极参与者，将为金砖合作机制贡献更多力量，助力非洲大陆发展。

　　“‘金砖+’模式是新兴市场国家和发展中国家开展南南合作、实现联合自强的典范。”德米西表示，中国在金砖合作机制中发挥着重要作用，中方开创性提出“金砖+”模式，为包括埃塞在内的非洲国家提供了更多发展机遇，尤其是在贸易、投资和可持续发展等领域。

　　德米西曾多次访问中国，并在埃塞官方媒体《埃塞俄比亚先驱报》上发表多篇评论文章，介绍中国发展情况和外交政策。“中国通过科技创新和绿色转型，树立了可持续发展的典范，也为金砖国家合作创造更多机遇。”

　　“期待金砖峰会各参与方进一步聚焦发展、共谋发展，增强合作、分享经验，为应对当今时代的复杂挑战、推动构建更加公正合理的国际秩序作出更大贡献。”德米西说。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月22日 05 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部