本报记者 任皓宇

“金砖合作机制已经成为‘全球南方’加强团结合作、维护共同利益的重要平台，为促进世界和平与发展、推动完善全球治理发挥着日益重要的作用。”伊朗德黑兰大学教授哈米德·瓦法埃在接受本报记者采访时表示，今年是“大金砖合作”的开局之年，期待看到金砖合作机制继续推进世界多极化和国际关系民主化，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。

瓦法埃认为，面对霸权主义、强权政治威胁上升以及层出不穷的全球性挑战，国际社会更需要加强团结协作。金砖合作机制契合时代需要，维护全球南方国家共同利益。“开放包容、合作共赢的金砖精神以及金砖国家的务实合作机制，为全球南方国家实现共同繁荣提供了重要平台。”

“发展是各国人民的共同期盼。”瓦法埃说，金砖合作机制不断发展壮大，为各方创造了深化互利合作的新机遇。“伊朗资源丰富，其他金砖大家庭成员也各有优势，各方可以在经济、政治、安全等领域找到更多合作空间和机遇。”

当前，世界进入新的动荡变革期，维护并践行真正的多边主义重要性日益凸显。“霸权主义和单边主义解决不了任何全球性问题。”瓦法埃表示，金砖合作机制维护以联合国为核心的国际体系，支持并加强以世贸组织为核心的多边贸易体制，致力于推进国际关系民主化，践行真正的多边主义。“借助这一重要平台，各方增强相互了解、加强战略沟通，积极、平等地合作解决共同面对的问题和挑战。”

瓦法埃高度评价中方为推动金砖合作机制不断发展所作出的贡献。“作为‘全球南方’的一员，中国坚定维护‘全球南方’共同利益，积极推动‘全球南方’发挥更大作用。”他表示，中国提出一系列重大倡议，为解决全球发展和安全问题贡献智慧，为包括金砖合作机制在内的多边合作机制发展注入活力。

《 人民日报 》（ 2024年10月22日 05 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)