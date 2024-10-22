人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

“推动‘全球南方’发挥更大作用”

——访伊朗德黑兰大学教授哈米德·瓦法埃

本报记者 任皓宇
2024年10月22日06:08 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　“金砖合作机制已经成为‘全球南方’加强团结合作、维护共同利益的重要平台，为促进世界和平与发展、推动完善全球治理发挥着日益重要的作用。”伊朗德黑兰大学教授哈米德·瓦法埃在接受本报记者采访时表示，今年是“大金砖合作”的开局之年，期待看到金砖合作机制继续推进世界多极化和国际关系民主化，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。

　　瓦法埃认为，面对霸权主义、强权政治威胁上升以及层出不穷的全球性挑战，国际社会更需要加强团结协作。金砖合作机制契合时代需要，维护全球南方国家共同利益。“开放包容、合作共赢的金砖精神以及金砖国家的务实合作机制，为全球南方国家实现共同繁荣提供了重要平台。”

　　“发展是各国人民的共同期盼。”瓦法埃说，金砖合作机制不断发展壮大，为各方创造了深化互利合作的新机遇。“伊朗资源丰富，其他金砖大家庭成员也各有优势，各方可以在经济、政治、安全等领域找到更多合作空间和机遇。”

　　当前，世界进入新的动荡变革期，维护并践行真正的多边主义重要性日益凸显。“霸权主义和单边主义解决不了任何全球性问题。”瓦法埃表示，金砖合作机制维护以联合国为核心的国际体系，支持并加强以世贸组织为核心的多边贸易体制，致力于推进国际关系民主化，践行真正的多边主义。“借助这一重要平台，各方增强相互了解、加强战略沟通，积极、平等地合作解决共同面对的问题和挑战。”

　　瓦法埃高度评价中方为推动金砖合作机制不断发展所作出的贡献。“作为‘全球南方’的一员，中国坚定维护‘全球南方’共同利益，积极推动‘全球南方’发挥更大作用。”他表示，中国提出一系列重大倡议，为解决全球发展和安全问题贡献智慧，为包括金砖合作机制在内的多边合作机制发展注入活力。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月22日 05 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部