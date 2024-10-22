本报记者 张志文

“中国重视金砖合作机制，致力于推动金砖国家加强团结，为凝聚金砖合力发挥重要作用。期待习近平主席阐述有关推动世界和平发展、实现共同繁荣的中国主张，为构建更加公正合理的国际秩序贡献中国智慧。”展望即将举行的金砖国家领导人第十六次会晤，阿联酋国际问题学者、阿中关系与事务专家麦乐耶姆·卜拉希米表示，面对当前深刻调整的国际格局，金砖合作机制有力推动了全球发展，为促进经济繁荣、维护世界和平、建立更加公正合理的国际秩序贡献力量。

卜拉希米指出，金砖合作机制成立以来，在深化经贸财金合作、拓展政治安全合作、加强人文交流、完善全球治理等方面取得了显著成就，全球影响力不断增强。“金砖合作机制促进了成员国经济伙伴关系发展，实现了金砖国家间贸易投资规模显著增长。”她表示，金砖国家重视南南合作，不断推动电子商务和技术创新等领域发展，促进并加强成员国之间的知识分享和合作，带动了新兴市场国家和发展中国家经济转型升级。

“作为新兴市场国家和发展中国家的重要代表，金砖国家能够在完善全球治理方面发挥重要作用。”卜拉希米指出，金砖国家领导人会晤和部长级会议等机制有效加强了成员国之间的对话，有助于在应对气候变化、恐怖主义等全球性挑战上增进相互理解，形成更加密切的合作关系。

“金砖国家可以就气候变化、公共卫生等展开包容性讨论，推动各方就全球治理问题进行对话。”卜拉希米强调，以金砖国家为代表的新兴市场国家和发展中国家群体性崛起势不可挡。金砖国家要积极维护以联合国为核心的国际体系，在促进经济全球化、加强南南合作、构建更具包容性的全球治理体系方面发挥关键作用。

卜拉希米认为，在共建“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议等引领下，中国式现代化为包括金砖国家在内的“全球南方”推进现代化提供了重要机遇。她表示，随着金砖合作机制不断发展，中国在加强金砖团结合作、携手应对地区和全球挑战等方面将发挥更重要作用。

今年1月1日，阿联酋成为金砖国家正式成员。卜拉希米认为，阿联酋是全球重要的贸易、物流、能源和金融中心，加入金砖合作机制将促进阿联酋与其他金砖国家携手共进，实现互利共赢。“阿联酋愿意为‘全球南方’开展经济合作和实现可持续发展目标作出积极贡献，推动实现全球进步与繁荣。”

《 人民日报 》（ 2024年10月22日 05 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)