本报记者 苑基荣

“金砖合作机制为推动全球经济增长和完善全球治理作出了巨大贡献。”印度尼赫鲁大学中国与东南亚研究中心主任狄伯杰日前在接受本报记者采访时，高度评价金砖合作机制取得的丰硕成果。他表示，新开发银行、金砖国家应急储备安排、金砖国家支付工作组等平台机制的建立证明，金砖合作机制已成为多边主义合作的重要实践。

狄伯杰认为，作为广大新兴市场国家和发展中国家的重要代表，金砖国家密切交流互鉴、加强对话合作，为应对全球挑战提供新方案，有助于携手迈向现代化，推动构建更加公正合理的国际秩序。金砖国家在人文交流方面加强沟通，建立并用好各种对话交流机制，有助于夯实友谊与合作的民意基础。

“中国在推动引领金砖合作机制走向成功方面发挥了重要作用。”狄伯杰指出，面对不断加剧的国际风险与挑战，中方提出全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议等，并以实际行动践行相关倡议、推进国际合作，把构建人类命运共同体的理念转化为行动、愿景转化为现实，得到全球南方国家的广泛认可和支持。

狄伯杰表示，全球发展倡议有力推动实现更加强劲、绿色、健康的全球发展和联合国2030年可持续发展议程目标。中国创设的全球发展和南南合作基金已支持实施200多个项目，“全球发展促进中心网络”全面铺开。全球安全倡议坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，有助于解决地区冲突、促进共同发展。全球文明倡议弘扬平等、互鉴、对话、包容的文明观，以文明交流超越文明隔阂、文明互鉴超越文明冲突，尊重文明多样性，有助于凝聚不同文明的价值共识，推动建设更加公平公正、多元包容的世界。

狄伯杰认为，在中国等金砖国家的共同努力下，“大金砖合作”将为构建更加公正合理的全球治理体系、团结“全球南方”共同应对全球性挑战作出积极贡献，“金砖合作必将展现更广阔的前景”。

《 人民日报 》（ 2024年10月22日 05 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)