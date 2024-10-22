本报记者 张梦旭

“中国共产党的故事——习近平新时代中国特色社会主义思想在东北的实践”专题宣介会日前在吉林省长春市举行。宣介会以“奋力推动东北全面振兴取得新突破”为主题，通过新时代东北三省一区的发展故事，展现以习近平同志为核心的中共中央坚持以人民为中心，推动区域协调发展，以高质量发展推进中国式现代化的生动实践和积极成效。来自50多个国家的200多名政党领导人、部分外国驻华使节和外国在华工商界代表等出席会议。参加宣介会的嘉宾进工厂、下农田、入社区，全方位了解东北地区在创新制造、现代农业、基层管理、生态治理、经贸合作等方面的举措和成就。

“今年前8个月，吉林跨境电商进出口同比增长326.3%”“内蒙古牢牢把握新一轮科技革命和产业变革的新机遇”“辽宁基础设施完善，铁路网和公路网密度居全国前列”“黑龙江能生产40个大类、162个中类、364个小类的上千种工业产品，形成了完备的工业体系”……在宣介会期间举行的东北三省一区经贸推介会上，来自三省一区的商务部门相关负责人摆数据、亮“家底”、谈未来，展示了地区发展的巨大潜力。

“参加东北三省一区经贸推介会，我感受到了东北三省一区在发展农业、工业和现代服务业方面的坚定决心和坚实行动。在推进中国式现代化的征程上，中国扎实推进区域协调发展，切实增进了中国人民的获得感。”哈萨克斯坦“光明道路”民主党阿克纠宾州分部主席、州议会议员乌兰·科济巴耶夫说。

在中国第一汽车集团有限公司的未来概念汽车展台前，来自巴基斯坦的米尔·穆罕默德·阿里·汗正举着自拍杆录制视频。“中国新能源汽车智能化程度高、续航里程长，居于世界领先地位，但中国的汽车工程师显然没有停止探索的脚步，他们正在思考如何在更长远的未来继续实现创新引领。”汗对记者说。

离开长春，部分嘉宾到延边朝鲜族自治州参观访问。在和龙市东城镇光东村水稻园，金黄色的稻田一望无际，嘉宾们纷纷俯身观察水稻长势，不时拿出手机拍照记录。光东村通过采取“村集体+驻村企业+村民”的运营模式，整合闲置宅基地，集中打造60间民宿，同时大力发展绿色有机水稻种植，推动村集体和村民实现“双增收”。

来自韩国的企业家金峻范在参观水稻园后向记者表示：“‘全面建成小康社会，任何一个地区、任何一个民族都不能落下。’中国是这样说的，也是这样做的。光东村发展现代农业，并通过网络直播促进高附加值农产品销售，给当地各族农民群众带来了稳定的增收渠道，这值得其他国家借鉴。”

《区域全面经济伙伴关系协定》延边跨境进出口中心于2022年9月2日正式开馆，通过线上线下双平台销售几十个国家的商品。土库曼斯坦国家石油天然气公司能源顾问萨普尔选购了巧克力、护肤品等商品，准备带给朋友。“真没想到，在这里能够如此方便地购买多国优质商品，这也显示出中国对外开放程度之高。中国的发展是世界的机遇，这绝不是一句口号，而是实打实的行动。”

“在吉林参观访问的这几天里，我看到了当地在农业、工业和高科技领域取得的成就。吉林的成功是中国式现代化的一个缩影，更是习近平新时代中国特色社会主义思想在中国东北大地成功实践的例证。相信中国一定能够取得更大的发展成就。”俄罗斯联邦共产党中央书记、列宁共产主义青年团第一书记、国家杜马青年政策委员会副主席弗拉基米尔·伊萨科夫说。

《 人民日报 》（ 2024年10月22日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)