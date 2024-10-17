新华社贝鲁特10月16日电（记者王尚 谢昊）黎巴嫩公共卫生部16日发布通报说，以色列当天对黎南部城市奈拜提耶的市政府大楼发动空袭，导致至少16人死亡、52人受伤。

据黎巴嫩国家通讯社报道，奈拜提耶市长艾哈迈德·哈伊勒在空袭中丧生。

黎巴嫩总理米卡提当天发表声明，强烈谴责以色列对奈拜提耶政府机构的袭击。“以色列蓄意袭击了市政委员会正在举行的一场会议，会议主题是商讨为因以色列军事行动而流离失所的民众提供救援服务。”米卡提强调，这次袭击事件表明，以色列的军事行动已经不仅限于针对真主党，而是扩展到对整个黎巴嫩国家的攻击。

阿拉伯国家联盟秘书长盖特16日发表声明，强烈谴责以色列对奈拜提耶市的空袭。他说：“以色列一直在进行无差别袭击，打击目标包括平民和基础设施，企图在黎巴嫩复制加沙的残酷情景。”盖特强调，国际社会不能允许加沙局势在黎巴嫩重演。

另据黎巴嫩国家通讯社16日报道，以色列空军当天还对黎首都贝鲁特南郊进行了三次空袭。以色列方面称空袭目标是黎巴嫩真主党相关设施。这是以色列近一周来首次对贝鲁特南郊进行空袭。

根据黎巴嫩公共卫生部15日公布的统计数据，自去年10月初至今，黎巴嫩真主党与以色列之间的冲突已在黎巴嫩造成2350人死亡、超过1万人受伤。

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