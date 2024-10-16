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研究：抑制一种蛋白质可能有助治疗骨质疏松

2024年10月16日08:36 | 来源：新华网
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新华社北京10月15日电 英国研究人员最近发现，一种名为Clec14a的蛋白质会影响骨骼生成过程，抑制这种蛋白质可能有助于治疗骨质疏松等疾病。

英国伯明翰大学日前发布的新闻公报介绍，骨骼内部的毛细血管内壁上有一种特殊的细胞，称为H型内皮细胞，它们负责将未成熟的成骨细胞运输到所需的位置，促进骨质生成。该校研究团队发现，运输过程中，如果这种细胞表面同时搭载了Clec14a蛋白质，成骨细胞的成熟会受到抑制。

研究人员从不同类型的转基因小鼠体内提取成骨细胞，放入诱导溶液进行体外培养。结果发现，如果没有这种蛋白质的存在，成骨细胞在4天后就能发育成熟，而有该蛋白质的情况下需要8天。

动物实验显示，敲除了与这种蛋白质相应基因的小鼠体内成骨细胞成熟度高，骨骼发育更好，表现为骨密度更高、长骨更长等。用抗体抑制这种蛋白质的作用，可产生与敲除该基因类似的效果。

骨质疏松症等骨骼疾病严重影响着全球许多人的生活质量。现有的治疗方法有限，且常伴有副作用。这项研究成果有助于开发新的治疗方法。

相关论文发表在英国学术期刊《通讯-生物学》上。

(责编：艾雯、张悦)

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