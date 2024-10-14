新华社北京10月14日电 综合新华社驻外记者报道：13日，黎巴嫩真主党向以色列北部一以军营地发动无人机袭击，造成以军士兵伤亡。同日，美国国防部宣布将向以色列提供一套“萨德”反导系统并派遣相关美军人员，以帮助以方提高防空能力。

黎真主党13日发表声明说，该组织当天向以色列北部宾亚米纳的戈兰尼旅训练营地发动无人机袭击。同日上午10时，真主党击退了以色列步兵部队在黎南部卜利达发动的新一轮渗透企图，冲突造成人员伤亡。

据以军声明，13日真主党发射的一架无人机击中了以北部宾亚米纳附近的一个军事基地，导致4名以军士兵死亡，另有7人重伤；以军当天还在黎南部一座建筑物中发现一个位于地下约7米深、长约50米的地下藏身处，扣押了藏身于此的一名真主党武装人员。

此外，以军还发布消息说，位于黎南部的以色列国防军部队13日早些时候遭遇大量反坦克导弹袭击，造成两名以军士兵受重伤。以军称，袭击发生时，遭袭部队正在转移受伤以军士兵。

联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）13日在一份声明中说，当地时间13日凌晨4时30分左右，以军两辆坦克破坏位于拉米亚的联黎部队驻地大门，强行进入驻地，约45分钟后离开。联黎部队已要求以军对“令人震惊”的侵犯行为作出解释。

当天早些时候，内塔尼亚胡在视频声明中说，黎真主党将联黎部队用作“人盾”，以军曾多次提出联黎部队撤出战区的要求，但屡遭拒绝。他称，拒绝撤离将危及联黎部队士兵及以军士兵的生命安全。

另据以国防军在社交媒体发布的消息，真主党本月6日曾使用靠近学校和联合国机构建筑附近的地点，对以发射火箭弹，以军称这些地点分别距离学校和联合国建筑仅有25米和200米。

美国国防部13日发表声明说，将向以色列提供一套“萨德”反导系统并派遣相关美军人员，以帮助以方提高防空能力。声明说，这不是美国首次在中东地区部署“萨德”系统。去年10月7日巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）袭击以色列后，拜登指示美军向中东地区部署一套“萨德”系统。2019年，美国也曾向以色列提供一套“萨德”系统。

伊朗外长阿拉格齐13日在社交媒体上发文说，美国正向以色列运送数量空前的武器，还向以色列派遣士兵操作美制导弹系统，这也将美军自身的生命安全置于危险中。他强调，近几日伊朗为遏制地区出现全面战争作出了许多努力，但在保护伊朗人民和捍卫国家利益方面，伊朗没有红线。

中东冲突局势继续引发国际社会关注。伊拉克总统办公室13日发表声明说，总统拉希德当天在会见到访的伊朗外长阿拉格齐时强调，应立即采取行动，“制止以色列对加沙地带和黎巴嫩的侵略”，防止地区冲突进一步扩大。

法国总统府13日发表新闻公报说，总统马克龙当天分别与伊朗总统佩泽希齐扬和黎巴嫩看守总理纳吉布·米卡提通电话。马克龙在通话中呼吁伊朗总统支持地区局势的全面缓和，并表达了对黎巴嫩的支持。

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