新华社贝鲁特10月13日电（记者谢昊 李军）联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）13日发表声明说，当地时间当天凌晨4时30分左右，以色列国防军两辆坦克破坏位于拉米亚的联黎部队驻地大门，强行进入驻地，约45分钟后离开。联黎部队已要求以色列国防军对“令人震惊”的侵犯行为作出解释。

声明说，当天凌晨，该驻地的维和人员观察到以军三个排的士兵越过黎以临时界线“蓝线”进入黎巴嫩。4时30分左右，两辆以色列梅卡瓦坦克破坏了驻地大门，强行进入驻地，多次要求驻地熄灯。联黎部队通过联络机制提出抗议，以军坦克大约45分钟后离开。

6时40分左右，同一驻地的维和人员报告附近有数发炮弹发射。由此产生的浓烟进入驻地后，15名维和人员受影响，包括皮肤过敏和胃肠道反应。受影响的维和人员正在接受治疗。

声明还说，以色列国防军12日在黎巴嫩迈斯杰贝勒附近阻止了联黎部队一次重要后勤行动。

声明表示，近日第四次提醒以色列国防军和所有行为体，其有义务确保联合国人员和财产的安全，并在任何时候都尊重联合国房舍的不可侵犯性。任何蓄意攻击维和人员的行为都严重违反国际人道主义法和联合国安理会第1701号决议。联黎部队已要求以色列国防军对“令人震惊”的侵犯行为作出解释。

据报道，近日黎以冲突升级以来，已有5名联黎部队维和人员受伤。参与向联黎部队派遣维和人员的40个国家12日发布联合声明，强烈谴责最近对联黎部队维和人员的袭击。

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