新华社圣保罗10月10日电（记者周永穗 娄忠昊）巴西圣保罗大学生物科学研究所联合法国生物多样性与环境研究中心、西班牙马德里自治大学等机构组成的科研团队，在巴西北部伊梅里山脉发现并命名了一种新的两栖动物——内布利纳属伊梅里蛙（音译）。相关论文近日发表在国际学术期刊《动物分类杂志》上。

据《圣保罗大学学报》近日报道，2022年11月，科研团队前往伊梅里山脉科考，在科考营地附近收集动植物标本260余种，其中一些是新物种。内布利纳属伊梅里蛙是这批标本中首个在学术期刊上被正式描述的新物种。

该物种体长1.5至2厘米，呈棕色，身体散布白色斑点和黄色斑纹。雌性体形略大于雄性，雄性主要在黎明和黄昏时鸣叫。

起初研究人员根据外形推测，该物种可能是主要栖息在亚马孙地区北部低地及桌状山区域的隐蟾属成员。但后续脱氧核糖核酸（DNA）分析和形态学研究表明，该物种实际上跟与其外形有明显差别的内布利纳属马耶里蛙（音译）有很近的亲缘关系。内布利纳属马耶里蛙是该团队2017年前往伊梅里山脉的内布利纳峰科考时发现的新物种。

内布利纳峰是巴西最高峰。研究人员推测，这两种蛙类的共同祖先在大约5500万年前生活在这片区域，那时内布利纳峰和伊梅里峰可能是相连的。“令人惊讶的是，虽然这两种蛙在形态上有明显差异，但它们却是近亲”，曾参与多次考察的爬行动物学家米格尔·罗德里格斯教授说。他解释说，外部形态常具有误导性，深入的基因分析才能揭示物种之间的真正关系。

报道说，此次发现不仅丰富了当地的生物多样性，也为未来的生态保护和科学研究提供了基础，同时也提醒人们重视对这些独特生态系统的保护。

(责编：赵欣悦、吴成良)