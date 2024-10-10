新华社日内瓦10月9日电 联合国人权理事会第57届会议9日以协商一致方式通过中国代表丹麦、法国、肯尼亚和墨西哥共同提交的纪念《北京宣言》和《行动纲领》通过30周年决议。决议获得广泛支持，112国参与共提。

中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭大使在介绍决议草案时表示，近30年前，北京第四次世界妇女大会通过了《北京宣言》和《行动纲领》，这是世界妇女事业发展的里程碑。30年来，妇女社会地位显著提升，同时全面落实《北京宣言》仍然面临挑战。决议旨在重振《北京宣言》精神，反映了各方希望加快实现性别平等、合作应对挑战的共同心声。

法国、芬兰、冈比亚、苏丹、多米尼加、智利、阿根廷、日本等国在决议通过时发言，感谢中国牵头提出这一重要倡议，以《北京宣言》精神为引领，共同促进世界妇女权利保障。

中方已倡议在2025年北京世妇会召开30周年之际再次召开全球妇女峰会。人权理事会协商一致通过上述决议，有助于进一步凝聚共识和力量，团结起来，将共同愿望转化为全球共同行动。

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