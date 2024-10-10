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中方呼吁加快推进国际金融架构改革

2024年10月10日05:43 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社联合国10月8日电  第七十九届联合国大会第二委员会（经济和金融委员会）8日举行一般性辩论。中国常驻联合国副代表戴兵在发言中表示，要坚持真正的多边主义，践行共商共建共享的全球治理观，支持联合国在国际事务中发挥核心作用，加快推进国际金融架构改革，提高发展中国家的话语权和代表性。

　　戴兵说，当今世界，百年变局加速演进，全球性挑战复杂交织，地缘冲突此起彼伏，世界经济复苏乏力，全球经济治理亟须完善。两周前未来峰会刚刚落下帷幕，各国领导人普遍呼吁国际社会团结合作，实现共同发展、共同繁荣。国际社会应延续未来峰会势头，化承诺为行动，携手把握机遇、应对挑战，加快落实2030年可持续发展议程。

　　戴兵强调，要推动普惠包容的全球发展。要把发展问题置于国际议程中心位置，加大资源投入，敦促发达国家兑现承诺，帮助发展中国家增强发展能力、更好应对各种风险挑战。要坚持以人民为中心的发展思想，深化全球发展伙伴关系，让各国人民共享发展成果，实现互利共赢。要坚定不移构建开放型世界经济，旗帜鲜明反对单边主义、保护主义，反对搞“脱钩断链”“小院高墙”。

　　戴兵表示，要促进公正合理的全球经济治理。国际金融机构和多边开发银行应当提高运营和筹资能力、效率，为发展中国家提供更多长期和优惠融资支持。要加强宏观经济政策协调，主要发达经济体应采取负责任的财政和货币政策，避免产生负面外溢效应。

　　戴兵指出，要发展向善为民的新兴科技。人工智能等新兴科技发展既是重大机遇，也带来风险和挑战。要坚持以人为本，以增进人民福祉、服务经济社会发展为目标，促进人工智能等新兴科技全面平衡、公平普惠发展。

　　戴兵说，中国将继续坚定不移推进中国式现代化，进一步全面深化改革，扩大高水平对外开放，为“全球南方”发展提供新动力，推动构建全球发展共同体。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月10日 17 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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