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《镜心——欧洲人镜头下的上海大都市》摄影展在巴黎举行

2024年10月09日15:31 | 来源：新华网
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新华社巴黎10月8日电（记者唐霁）《镜心——欧洲人镜头下的上海大都市》当代摄影展开幕式8日在巴黎卢浮宫卡鲁塞尔展厅举行。来自中法两国政界、商界、艺术界的300多位嘉宾出席。

据介绍，该摄影展的摄影师查尔斯-约瑟夫·德·利涅是欧洲当代视觉艺术家，从2013年1月起在上海居住了3年。本次展出的22幅大尺寸摄影作品记录了德·利涅眼中上海特有的时尚气息，吸引了众多观众。摄影展将持续至10月28日。

中国驻法国大使卢沙野在开幕式致辞中说，中法两国自建交以来，举办过很多摄影展，向两国民众展现了彼此的悠久历史、大好河山、社会发展和世俗民情，为两国文化交流发挥了积极推动作用。期待参观者从此次展览的作品中进一步感知中国，感受东西方思想与美学的碰撞。

德·利涅在接受新华社记者采访时说：“上海令人难以置信的城市发展启发了我。当然，最引起我共鸣的是现代化发展与中国传统哲学思想的共生。上海的霓虹灯和城市景观为我的作品提供了灵感，得以深入探索内心世界。所以，本次展览取名为‘镜心’。”他说，“镜心”是中国书画的一种作品与装裱形式，摒弃了多余装饰，使作品如同一面透彻的镜子，映照出其精神与灵魂。同时，“镜心”也含有内省与反思的意象。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)

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