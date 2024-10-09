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中国社会组织在人权理事会期间举办孤独症公益慈善论坛

2024年10月09日06:32 | 来源：新华网
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　　新华社日内瓦10月8日电（记者石松）在联合国人权理事会第57届会议期间，中国社会组织北京市光明慈善基金会8日在瑞士日内瓦万国宫举办孤独症公益慈善论坛，中外人士围绕“全球视角下的孤独症挑战与机遇”和“孤独症领域各国促进残健融合的做法与经验”两大核心议题，就提升全球孤独症意识进行交流。

　　与会嘉宾表示，孤独症是一种影响全球数千万家庭的疾病，孤独症患者应享有与所有人同等的权利与尊严，社会应消除对他们的偏见与歧视。与会嘉宾呼吁，各国政府、社会组织、科研机构应携手合作，提高对孤独症的认知，基于相互尊重和平等互利的原则，为孤独症患者创造一个良好的国际环境，共享全球孤独症残健融合的最佳实践做法。

　　此次论坛发布了孤独症公益慈善论坛共识及行动蓝图，明确了保障孤独症患者权益、提升公众认知、争取政府政策支持等共识，绘制了包括信息共享、能力建设、国际合作与公众倡导在内的详细行动蓝图。同时，论坛还发布了第二届“天使之爱”残健融合国际青少年画册，通过艺术形式展现孤独症儿童丰富多彩的世界与他们无限的潜能。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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